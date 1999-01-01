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серветки стерильні
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
16 см х 14 см чотирьохшарові, тип марлі 17, 5 шт №1
Лубнифарм
від
22,31
грн
в 556 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
45 см х 29 см (12 см х 5,5 см) 2-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №1
від
4,99
грн
в 472 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
227,90
грн
в 344 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
120,95
грн
в 333 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від
198,75
грн
в 318 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
7,5 см х 7,5 см (12-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
від
119,09
грн
в 293 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
190,00
грн
в 285 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
від
127,83
грн
в 283 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
16 см х 14 см (8 см х 4 см) 4-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №5
від
10,40
грн
в 250 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
16 см х 14 см (8 см х 4 см) 4-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №1
від
3,06
грн
в 230 аптеках
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
16 см х 14 см 5 шт. №1
Лубнифарм
від
18,79
грн
в 106 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №50
Технокомплекс
від
64,42
грн
в 61 аптеці
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №25
Технокомплекс
від
55,26
грн
в 40 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
5 см х 5 см (8-шарів) тип 17 №25
Технокомплекс
від
18,70
грн
в 39 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №25
Технокомплекс
від
36,40
грн
в 32 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
5 см х 5 см (8-шарів) тип 17 №10
Технокомплекс
від
7,81
грн
в 31 аптеці
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №2
Технокомплекс
від
3,14
грн
в 28 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №50
Технокомплекс
від
111,52
грн
в 23 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №2
Технокомплекс
від
6,40
грн
в 19 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №25
Технокомплекс
від
79,99
грн
в 16 аптеках
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Форма випуску
10 см х 10 см (12-шарів)
10 см х 10 см (16-шарів)
10 см х 10 см (8-шарів)
10 х 10
16 см х 14 см
16 см х 14 см (4 шари)
16 см х 14 см (4-шарів)
16 см х 14 см (8 см х 4 см)
16 см х 14 см чотиришарові
16 см х 14 см, тип марлі 17
45 см х 29 см
45 см х 29 см (12 см х 5,5 см)
45 см х 29 см (4-шарів)
45 см х 45 см (10 см х 10 см)
45 см х 45 см (4-шарова)
45 х 70 см
5 см х 5 см (12-шарів)
5 см х 5 см (16-шарів)
5 см х 5 см (8-шарів)
5 х 5
7,5 см х 7,5 см (12-шарів)
7,5 см х 7,5 см (16-шарів)
7,5 см х 7,5 см (8-шарів)
8 см х 10 см
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