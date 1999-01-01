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серветки стерильні
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
16 см х 14 см чотирьохшарові, тип марлі 17, 5 шт №1
Лубнифарм
від 22,31 грн
в 556 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
45 см х 29 см (12 см х 5,5 см) 2-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №1
від 4,99 грн
в 472 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 227,90 грн
в 344 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 120,95 грн
в 333 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №100
Технокомплекс
від 198,75 грн
в 318 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
7,5 см х 7,5 см (12-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
від 119,09 грн
в 293 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 190,00 грн
в 285 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 тм "білосніжка" №100
від 127,83 грн
в 283 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
16 см х 14 см (8 см х 4 см) 4-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №5
від 10,40 грн
в 250 аптеках
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Серветка марлева медична стерильна
Серветка марлева медична стерильна
16 см х 14 см (8 см х 4 см) 4-х шарова тип 17 тм "білосніжка" №1
від 3,06 грн
в 230 аптеках
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СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ СТЕРИЛЬНІ
16 см х 14 см 5 шт. №1
Лубнифарм
від 18,79 грн
в 106 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №50
Технокомплекс
від 64,42 грн
в 61 аптеці
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №25
Технокомплекс
від 55,26 грн
в 40 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
5 см х 5 см (8-шарів) тип 17 №25
Технокомплекс
від 18,70 грн
в 39 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №25
Технокомплекс
від 36,40 грн
в 32 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
5 см х 5 см (8-шарів) тип 17 №10
Технокомплекс
від 7,81 грн
в 31 аптеці
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
7,5 см х 7,5 см (8-шарів) тип 17 №2
Технокомплекс
від 3,14 грн
в 28 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (8-шарів) тип 17 №50
Технокомплекс
від 111,52 грн
в 23 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №2
Технокомплекс
від 6,40 грн
в 19 аптеках
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СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
СЕРВЕТКА МАРЛЕВА МЕДИЧНА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНА
10 см х 10 см (12-шарів) тип 17 №25
Технокомплекс
від 79,99 грн
в 16 аптеках
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