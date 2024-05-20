Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А Всього: упаковка (2) 195,68 Економія: -14,73 грн 180,95 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 30 Всього: упаковка (1) 200,01 Економія: -13,39 грн 186,62 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, вул. Робоча, 168 Всього: упаковка (1) 193,63 Економія: -20,19 грн 173,44 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, шосе Донецьке, 3 Всього: упаковка (11) 182,45 Економія: -8,81 грн 173,64 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д Всього: упаковка (2) 198,98 Економія: -18,19 грн 180,79 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (4) 174,00 грн