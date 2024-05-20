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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 10 х 10 см, №1 - Одеса (812602) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (3)
121,96
Економія: -11,27 грн
110,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
137,32
Економія: -23,92 грн
113,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом