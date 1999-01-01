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Лікувально-профілактична білизна
Медичні вироби
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Лікувально-профілактична білизна
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ШОРТИ ПРОКТОЛОГІЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
№1
Технокомплекс
від
25,90
грн
в 99 аптеках
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ШОРТИ ПРОКТОЛОГІЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Смс стерильн. №1
Технокомплекс
від
27,50
грн
в 48 аптеках
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ БЕЗ МИСКА модель AD208 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d бежеві №1
від
1193,37
грн
в 15 аптеках інших міст
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ БЕЗ МИСКА модель AD208 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d бежеві №1
від
1193,37
грн
в 15 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3k натурального кольору №1
від
1587,69
грн
в 14 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 3, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
1526,86
грн
в 14 аптеках
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ПАНЧОХИ "HOSPITAL" КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 4 білі №1
Торговий Дім Алком
від
488,00
грн
в 13 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 2, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
1527,08
грн
в 12 аптеках
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 4, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
1465,91
грн
в 12 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d бежеві №1
від
1895,90
грн
в 11 аптеках інших міст
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ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 2, клас 2 (23-32) з закритим миском, бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
858,98
грн
в 10 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d натурального кольору №1
від
1536,50
грн
в 10 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 2, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
1346,99
грн
в 10 аптеках
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 3, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
1604,38
грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 5, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
1589,20
грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ БЕЗ МИСКА модель AG307 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2k бежеві №1
від
1973,44
грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ БЕЗ МИСКА модель AG307 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3k бежеві №1
від
1979,96
грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 5, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
1346,99
грн
в 9 аптеках
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ БЕЗ МИСКА модель AD208 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4d бежеві №1
від
1193,37
грн
в 8 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
5k натурального кольору №1
від
1867,89
грн
в 8 аптеках інших міст
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Форма випуску
00101 унісекс, 1 кл.
00102 унісекс, 2 кл.
00111 унісекс, 1 кл.
00112 унісекс, 2 кл.
00201, І клас 18-21 мм рт ст
00202, ІІ клас 23-32 мм рт.
00211, І клас 18-21 мм рт. ст.
00212, ІІ клас 23-32 мм рт. ст
0401, I клас, LUX, карамельн.
0401, I клас, LUX, чорні
0401, I клас, чорні
0401, II клас, LUX, чорні
0402, I клас, LUX A
0402, I клас, бежеві
0402, II клас, LUX A
0403, II клас, LUX A, карам.
0403, II клас, LUX A, чорн.
0404, I клас
0404, II клас, LUX
0405, I клас
0408, I клас, LUX, карамельн.
0408, II клас, LUX, чорні
1 кл. компресії, відкрит.миск
1 кл. компресії, закрит.миск
140 Den, 18-21 мм рт ст, чорні
164S
164XL
170M
170XL
170XXL
176L
176XL
176XXL
18-21 mmHg
182L
182XL
182XXL
1D
1K
2 клас компресії, відкр.миском
2 клас компресії, закрит.миск.
2D
2K
340 Den, 27-36 мм рт ст, бежев
340 Den, 27-36 мм рт ст, чорні
3D
3K
4D
4K
5011, розмір 1, клас 1
5011, розмір 2, клас 1
5011, розмір 3, клас 1
5012, розмір 1, клас 2
5012, розмір 2, клас 2
5012, розмір 3, клас 2
5012, розмір 4, клас 2
5051, розмір 3, клас 1
5052, розмір 1, клас 2
5052, розмір 2, клас 2
5052, розмір 3, клас 2
5052, розмір 4, клас 2
5082, розмір 2, клас 2
5082, розмір 3, клас 2
5082, розмір 4, клас 2
5092, розмір 2, клас 2
5092, розмір 3, клас 2
5092, розмір 4, клас 2
5D
5K
6022, II клас, розмір 3
6022, II клас, розмір 4
6031, 1 клас, розмір 2
6031, 1 клас, розмір 3
6031, 1 клас, розмір 4
6041, I клас
6042, II клас
6051, I клас
6052, II клас
6062, клас 2, розмір 2
6062, клас 2, розмір 3
6062, клас 2, розмір 4
6062, клас 2, розмір 5
6072, 2 клас, розмір 2
6072, 2 клас, розмір 3
6072, 2 клас, розмір 4
6072, 2 клас, розмір 5
6081, I клас, розмір 2
6081, I клас, розмір 3
6081, I класс, размер 5
6082, II клас
6092, 2 клас, розмір 3
7011, клас 1, розмір 4
7012, клас 2, розмір 1
7012, клас 2, розмір 2
7012, клас 2, розмір 3
7012, клас 2, розмір 4
7012, клас 2, розмір 5
7012, клас 2, розмір 6
7012, клас 2, розмір 7
7052, клас 2, розмір 2
7081 UNI клас 1, відкр.носок
7082, клас 2, розмір 6
75 B
AV-106 відкритий носок 2 клас.
Active 40 DEN
Episode 50 DEN
L
M
Prestige 20 DEN
Prestige 40 DEN
S
Smooth 140 Den 18-21mmHg
Solo 20 DEN
Solo 40 DEN
TOP Soft Sensitive 20 DEN
TOP Soft Sensitive 40 DEN
XL
XXL
М18, 20 мм рт.ст
М33
СМС
арт.850 Basic,18-22 мм,140 den
арт.870 Basic,18-22 мм,140 den
арт.880 Basic,18-22 мм,140 den
арт.950 Basic,22-27 мм,280 den
арт.950A Basic,22-27мм,280 den
арт.970 Basic,22-27 мм,280 den
арт.980 Basic,22-27 мм,280 den
размір 36-38
розмір 1
розмір 1, кл. 1
розмір 1, клас 2
розмір 2
розмір 2+, клас 2
розмір 2, кл. 1
розмір 2, кл. 2
розмір 23-25
розмір 25
розмір 25-27
розмір 27
розмір 27-29
розмір 3
розмір 3+, клас 2
розмір 3, кл. 1
розмір 3, кл. 2
розмір 3, кл. 3
розмір 4
розмір 4+, клас 2
розмір 4, кл. 1
розмір 4, кл. 2
розмір 5
розмір 5+, клас 2
розмір 5, кл. 2
розмір 6
розмір 6, кл. 2
розмір 7, кл. 2
розмір L
розмір M
розмір S
розмір XL
розмір XS
тип 1032
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Пакування
15988, Essential CLASSICAL
46432
46434
46435
46444, Top Fine Select
49919
49921
(18-21)
(23-32)
PLUS 46442
PLUS 46450
PLUS 46454
PT0408
РТ0405
бежевий, правий
бежеві
відкритий мисок
жіночі
з відкритим носком
з закр.носком
закритий мисок
кайма з силікон. крапками
лівий
лівий, бежев.
пара
правий, бежев.
чорний, лівий
чорний, правий
чорні
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Cupron Ltd
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Heinz Schiebler
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Весельский О.С.
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ЛПП Фарм
СВК МЕДИКУС
ТОРОС-ГРУП
Технокомплекс Фирма
Тонус Еласт
Торговий Дім Алком
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Флєбомед
Юмиол-Фарм
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