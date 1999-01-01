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Колготи компресійні та антиварикозні
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Лікувально-профілактична білизна
Колготи компресійні та антиварикозні
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КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140
Розмір 4 бежеві №1
Calzificio Zeta
від
684,56
грн
в 8 аптеках
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AT404 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4d натурального кольору №1
Lauma
від
1685,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ КОМПРЕСІЙНІ "RELAXSAN"
Артикул 880 basic, 18-22 мм, 140 den розмір 4, бежеві №1
від
695,54
грн
в 6 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ КОМПРЕСІЙНІ "RELAXSAN"
Артикул 980 basic, 22-27 мм, 280 den розмір 5, чорні №1
від
1047,49
грн
в 5 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AT404 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d натурального кольору №1
Lauma
від
1885,21
грн
в 5 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AT404 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d натурального кольору №1
Lauma
від
1666,10
грн
в 5 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ КОМПРЕСІЙНІ "RELAXSAN"
Артикул 980 basic, 22-27 мм, 280 den розмір 2, бежеві №1
від
1048,57
грн
в 4 аптеках інших міст
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КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 2, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
800,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ КОМПРЕСІЙНІ "RELAXSAN"
Артикул 880 basic, 18-22 мм, 140 den розмір 5, бежеві №1
від
851,28
грн
в 4 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ модель AT403 КЛАС КОМПРЕСІЇ 1
2k бежеві №1
від
1292,51
грн
в 3 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AT404 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3k чорного кольору №1
Lauma
від
1767,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
7012, клас 2, розмір 5 бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
809,96
грн
в 3 аптеках інших міст
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КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
7012, клас 2, розмір 4 чорні №1
Торговий Дім Алком
від
800,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ модель AT402 КЛАС КОМПРЕСІЇ A
170xl бежеві №1
від
740,92
грн
в 2 аптеках інших міст
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КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
7012, клас 2, розмір 4 бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
850,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 3, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
800,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AT404 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4k чорного кольору №1
Lauma
від
2039,84
грн
в 2 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AT404 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3k натурального кольору №1
Lauma
від
1978,27
грн
в 2 аптеках інших міст
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КОЛГОТКИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AT404 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
1d чорного кольору №1
Lauma
від
1999,83
грн
в 2 аптеках інших міст
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КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
7012, клас 2, розмір 2 чорні №1
Торговий Дім Алком
від
800,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
0404, I клас
0404, II клас, LUX
0405, I клас
164S
164XL
170M
170XL
170XXL
176L
176XL
176XXL
182L
182XL
182XXL
1D
1K
2D
2K
3D
3K
4D
4K
7011, клас 1, розмір 4
7012, клас 2, розмір 1
7012, клас 2, розмір 2
7012, клас 2, розмір 3
7012, клас 2, розмір 4
7012, клас 2, розмір 5
7012, клас 2, розмір 6
7012, клас 2, розмір 7
7052, клас 2, розмір 2
7081 UNI клас 1, відкр.носок
7082, клас 2, розмір 6
Active 40 DEN
Episode 50 DEN
Prestige 20 DEN
Prestige 40 DEN
Smooth 140 Den 18-21mmHg
Solo 20 DEN
Solo 40 DEN
TOP Soft Sensitive 20 DEN
TOP Soft Sensitive 40 DEN
М33
арт.880 Basic,18-22 мм,140 den
арт.980 Basic,22-27 мм,280 den
розмір 2, кл. 2
розмір 3+, клас 2
розмір 3, кл. 1
розмір 3, кл. 2
розмір 4
розмір 4+, клас 2
розмір 4, кл. 2
розмір 5
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розмір 5, кл. 2
розмір 7, кл. 2
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