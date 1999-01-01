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Лікувально-профілактична білизна
Гольфи компресійні та антиварикозні
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Лікувально-профілактична білизна
Гольфи компресійні та антиварикозні
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ БЕЗ МИСКА модель AD208 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d бежеві №1
від
1193,37
грн
в 15 аптеках інших міст
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ БЕЗ МИСКА модель AD208 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d бежеві №1
від
1193,37
грн
в 15 аптеках інших міст
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ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 2, клас 2 (23-32) з закритим миском, бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
858,98
грн
в 10 аптеках
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ БЕЗ МИСКА модель AD208 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4d бежеві №1
від
1193,37
грн
в 8 аптеках інших міст
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Гольфи компресійні антиварикозні
00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок розмір 2, бежеві №1
від
901,83
грн
в 8 аптеках
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Гольфи компресійні антиварикозні
00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок розмір 3, бежеві №1
від
866,97
грн
в 7 аптеках
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ БЕЗ МИСКА модель AD208 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
5d бежеві №1
від
1230,50
грн
в 7 аптеках інших міст
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Гольфи компресійні антиварикозні
00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок розмір 4, бежеві №1
від
909,10
грн
в 7 аптеках
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ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 1, клас 1 (18-21) з закритим миском, бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
987,80
грн
в 7 аптеках
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Гольфи компресійні антиварикозні
00112 унісекс, 2 кл. закритий мисок розмір 1, бежеві №1
від
821,31
грн
в 7 аптеках
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ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 2, клас 1 (18-21) з закритим миском, бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
987,80
грн
в 6 аптеках
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ГОЛЬФИ КОМПРЕСІЙНІ "RELAXSAN"
Артикул 850 basic, 18-22 мм, 140 den розмір 2, бежеві №1
Флєбомед
від
508,11
грн
в 5 аптеках інших міст
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ БЕЗ МИСКА модель AD208 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
5k бежеві №1
від
1297,91
грн
в 5 аптеках інших міст
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Гольфи компресійні антиварикозні
00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок розмір 3, бежеві №1
від
1076,62
грн
в 5 аптеках
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ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 3, клас 2 (23-32) з закритим миском, бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
1200,00
грн
в 5 аптеках
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Гольфи компресійні антиварикозні
00102 унісекс, 2 кл. відкритий мисок розмір 2, бежеві №1
від
1039,40
грн
в 4 аптеках
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Гольфи компресійні антиварикозні
00101 унісекс, 1 кл. відкритий мисок розмір 2, бежеві №1
від
932,70
грн
в 4 аптеках
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AD207 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d бежеві №1
від
1533,67
грн
в 4 аптеках
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AD207 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d бежеві №1
від
1497,14
грн
в 4 аптеках
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ГОЛЬФИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МИСКОМ модель AD207 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4d бежеві №1
від
1546,74
грн
в 4 аптеках
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Форма випуску
00101 унісекс, 1 кл.
00102 унісекс, 2 кл.
00111 унісекс, 1 кл.
00112 унісекс, 2 кл.
0401, I клас, LUX, карамельн.
0401, I клас, LUX, чорні
0401, I клас, чорні
0401, II клас, LUX, чорні
0408, I клас, LUX, карамельн.
0408, II клас, LUX, чорні
1 кл. компресії, відкрит.миск
1 кл. компресії, закрит.миск
140 Den, 18-21 мм рт ст, чорні
18-21 mmHg
1D
1K
2 клас компресії, відкр.миском
2 клас компресії, закрит.миск.
2D
2K
3D
3K
4D
4K
5011, розмір 1, клас 1
5011, розмір 2, клас 1
5011, розмір 3, клас 1
5012, розмір 1, клас 2
5012, розмір 2, клас 2
5012, розмір 3, клас 2
5012, розмір 4, клас 2
5051, розмір 3, клас 1
5052, розмір 1, клас 2
5052, розмір 2, клас 2
5052, розмір 3, клас 2
5052, розмір 4, клас 2
5082, розмір 2, клас 2
5082, розмір 3, клас 2
5082, розмір 4, клас 2
5092, розмір 2, клас 2
5092, розмір 3, клас 2
5092, розмір 4, клас 2
5D
5K
AV-106 відкритий носок 2 клас.
L
M
S
XL
XXL
М18, 20 мм рт.ст
арт.850 Basic,18-22 мм,140 den
арт.950 Basic,22-27 мм,280 den
арт.950A Basic,22-27мм,280 den
размір 36-38
розмір 1, кл. 1
розмір 1, клас 2
розмір 2, кл. 1
розмір 2, кл. 2
розмір 23-25
розмір 25-27
розмір 27-29
розмір 3, кл. 1
розмір 3, кл. 2
розмір 4, кл. 1
розмір 4, кл. 2
розмір 6, кл. 2
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Пакування
15988, Essential CLASSICAL
46432
46434
46435
46444, Top Fine Select
49919
49921
(18-21)
(23-32)
PLUS 46442
PLUS 46450
PLUS 46454
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жіночі
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закритий мисок
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