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15Лікувально-профілактична білизна

Панчохи
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 3, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від 1526,86 грн
в 14 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3k натурального кольору №1
від 1587,69 грн
в 14 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ "HOSPITAL" КОМПРЕСІЙНІ
ПАНЧОХИ "HOSPITAL" КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 4 білі №1
Торговий Дім Алком
від 488,00 грн
в 13 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 2, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від 1527,08 грн
в 12 аптеках
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 4, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від 1465,91 грн
в 12 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d бежеві №1
від 1895,90 грн
в 11 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d натурального кольору №1
від 1536,50 грн
в 10 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 2, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від 1346,99 грн
в 10 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ БЕЗ МИСКА модель AG307 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ БЕЗ МИСКА модель AG307 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2k бежеві №1
від 1973,44 грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 3, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від 1604,38 грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 5, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від 1589,20 грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ БЕЗ МИСКА модель AG307 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ БЕЗ МИСКА модель AG307 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3k бежеві №1
від 1979,96 грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 5, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від 1346,99 грн
в 9 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ ТА БАВОВНОЮ БЕЗ МИСКА модель AG306 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ ТА БАВОВНОЮ БЕЗ МИСКА модель AG306 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d бежеві №1
від 2248,00 грн
в 8 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
5k натурального кольору №1
від 1867,89 грн
в 8 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4d бежеві №1
від 1622,60 грн
в 8 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d натурального кольору №1
від 1867,89 грн
в 8 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ ТА БАВОВНОЮ БЕЗ МИСКА модель AG306 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ ТА БАВОВНОЮ БЕЗ МИСКА модель AG306 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d бежеві №1
від 1867,89 грн
в 8 аптеках
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d бежеві №1
від 2400,50 грн
в 7 аптеках інших міст
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ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4k чорного кольору №1
від 1926,00 грн
в 7 аптеках інших міст
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