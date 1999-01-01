Київ
Лікувально-профілактична білизна
Панчохи
Медичні вироби
15
Лікувально-профілактична білизна
Панчохи
панчохи антиварикозні та компресійні
Сортування:
По популярності
Фільтр
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 3, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
1526,86
грн
в 14 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3k натурального кольору №1
від
1587,69
грн
в 14 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ "HOSPITAL" КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 4 білі №1
Торговий Дім Алком
від
488,00
грн
в 13 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 2, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
1527,08
грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 4, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
1465,91
грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d бежеві №1
від
1895,90
грн
в 11 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d натурального кольору №1
від
1536,50
грн
в 10 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 2, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
1346,99
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ БЕЗ МИСКА модель AG307 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2k бежеві №1
від
1973,44
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 3, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
1604,38
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
00212, іі клас 23-32 мм рт. ст. закритий мисок розмір 5, бежеві №1
Торговий Дім Алком
від
1589,20
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ БЕЗ МИСКА модель AG307 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3k бежеві №1
від
1979,96
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ
Розмір 5, клас 2 бежевий №1
Торговий Дім Алком
від
1346,99
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ ТА БАВОВНОЮ БЕЗ МИСКА модель AG306 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d бежеві №1
від
2248,00
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
5k натурального кольору №1
від
1867,89
грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4d бежеві №1
від
1622,60
грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d натурального кольору №1
від
1867,89
грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ ТА БАВОВНОЮ БЕЗ МИСКА модель AG306 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
3d бежеві №1
від
1867,89
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З МЕРЕЖИВОМ З МИСКОМ модель AG305 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
2d бежеві №1
від
2400,50
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАНЧОХИ МЕДИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ З ГУМКОЮ З МИСКОМ модель AG309 КЛАС КОМПРЕСІЇ 2
4k чорного кольору №1
від
1926,00
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
14
Форма випуску
00201, І клас 18-21 мм рт ст
00202, ІІ клас 23-32 мм рт.
00211, І клас 18-21 мм рт. ст.
00212, ІІ клас 23-32 мм рт. ст
0402, I клас, LUX A
0402, I клас, бежеві
0402, II клас, LUX A
0403, II клас, LUX A, карам.
0403, II клас, LUX A, чорн.
1D
1K
2D
2K
340 Den, 27-36 мм рт ст, бежев
340 Den, 27-36 мм рт ст, чорні
3D
3K
4D
4K
5D
5K
6022, II клас, розмір 3
6022, II клас, розмір 4
6031, 1 клас, розмір 2
6031, 1 клас, розмір 3
6031, 1 клас, розмір 4
6041, I клас
6042, II клас
6051, I клас
6052, II клас
6062, клас 2, розмір 2
6062, клас 2, розмір 3
6062, клас 2, розмір 4
6062, клас 2, розмір 5
6072, 2 клас, розмір 2
6072, 2 клас, розмір 3
6072, 2 клас, розмір 4
6072, 2 клас, розмір 5
6081, I клас, розмір 2
6081, I клас, розмір 3
6081, I класс, размер 5
6082, II клас
6092, 2 клас, розмір 3
L
M
S
XL
XXL
арт.870 Basic,18-22 мм,140 den
арт.970 Basic,22-27 мм,280 den
розмір 1
розмір 2
розмір 2+, клас 2
розмір 2, кл. 2
розмір 25
розмір 27
розмір 3
розмір 3+, клас 2
розмір 3, кл. 1
розмір 3, кл. 2
розмір 3, кл. 3
розмір 4
розмір 4, кл. 2
розмір 5
розмір 5, кл. 2
розмір 6
розмір 6, кл. 2
розмір L
розмір M
розмір S
розмір XL
Показати всі
Пакування
бежевий, правий
бежеві
відкритий мисок
з закр.носком
закритий мисок
кайма з силікон. крапками
лівий
лівий, бежев.
правий, бежев.
чорний, лівий
чорний, правий
чорні
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
Виробник
Calzificio Zeta
Ersamed
Heinz Schiebler
Lauma
Tonus Elast
medi GmbH & Co. KG
Багмет Владислав Анатольевич
ЛПП Фарм
Торговий Дім Алком
Торговый дом Алком
Флєбомед
Юмиол-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню