Виробник: Мілі Хелскере Лімітед
01032, Київ, Шевченківський р-н, бул. Т.Шевченка, буд. 33Б, БС5
+38(044)498-13-34
від 101,58 грн
від 117,52 грн
Мератин Комбі Таблетки вагінальні, блістер, з аплікаторами, з аплікаторами, № 10 Мілі Хелскере
від 344,60 грн
Мілі Носік Краплі оральні, флакон, 15 мл, із фруктовим смаком, із фруктовим смаком, № 1 Мілі Хелскере
від 197,00 грн
Мілістан гарячий чай від кашлю Порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10 Мілі Хелскере
від 172,81 грн
Мілістан гарячий чай зі смаком лимона Порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10 Мілі Хелскере
від 225,09 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 101,58 грн
від 117,52 грн
Мератин Комбі Таблетки вагінальні, блістер, з аплікаторами, з аплікаторами, № 10 Мілі Хелскере
від 344,60 грн
Мілі Носік Краплі оральні, флакон, 15 мл, із фруктовим смаком, із фруктовим смаком, № 1 Мілі Хелскере
від 197,00 грн
Мілістан гарячий чай від кашлю Порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10 Мілі Хелскере
від 172,81 грн
Мілістан гарячий чай зі смаком лимона Порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10 Мілі Хелскере
від 225,09 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції