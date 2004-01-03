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Список виробниківММілі Хелскере Лімітед

Виробник: Мілі Хелскере Лімітед

01032, Київ, Шевченківський р-н, бул. Т.Шевченка, буд. 33Б, БС5
+38(044)498-13-34
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Знайдено: 18 препаратів
Ворміл суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1; Мілі Хелскере
Ворміл Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1 Мілі Хелскере
В 977 аптеках
від 101,58 грн
Ціни в аптеках
Ворміл таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 1; Мілі Хелскере
Ворміл Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 1 Мілі Хелскере
В 851 аптеці
від 59,42 грн
Ціни в аптеках
Ворміл таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Мілі Хелскере
Ворміл Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Мілі Хелскере
В 1165 аптеках
від 119,22 грн
Ціни в аптеках
ВОРМІЛ ФІТО капсули, № 60; Мілі Хелскере
ВОРМІЛ ФІТО Капсули, № 60 Мілі Хелскере
В 662 аптеках
від 259,92 грн
Ціни в аптеках
ВОРМІЛ ФІТО сироп, 200 мл, № 1; Мілі Хелскере
ВОРМІЛ ФІТО Сироп, 200 мл, № 1 Мілі Хелскере
В 727 аптеках
від 229,89 грн
Ціни в аптеках
Ісміжен таблетки сублінгвальні, 50 мг, № 10; Lallemand Pharma
Ісміжен Таблетки сублінгвальні, 50 мг, № 10 Lallemand Pharma
В 51 аптеці
від 340,40 грн
Ціни в аптеках
Ісміжен таблетки сублінгвальні, 50 мг, № 30; Lallemand Pharma
Ісміжен Таблетки сублінгвальні, 50 мг, № 30 Lallemand Pharma
В 593 аптеках
від 342,50 грн
Ціни в аптеках
Лактовіт Форте капсули, № 14; Мілі Хелскере
Лактовіт Форте Капсули, № 14 Мілі Хелскере
В 593 аптеках
від 180,72 грн
Ціни в аптеках
Лактовіт Форте капсули, № 28; Мілі Хелскере
Лактовіт Форте Капсули, № 28 Мілі Хелскере
В 967 аптеках
від 306,60 грн
Ціни в аптеках
Мератин таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Мілі Хелскере
Мератин Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Мілі Хелскере
В 555 аптеках
від 117,52 грн
Ціни в аптеках
Мератин Захист Вагінальні Глобули для усунення сухості глобули вагінальні, № 10; Мілі Хелскере Лімітед
Мератин Захист Вагінальні Глобули для усунення сухості Глобули вагінальні, № 10 Мілі Хелскере Лімітед
В 419 аптеках
від 329,67 грн
Ціни в аптеках
Мератин Захист Інтим Гель для усунення сухості гель, аплікатор, 5 мл, № 7; Мілі Хелскере Лімітед
Мератин Захист Інтим Гель для усунення сухості Гель, аплікатор, 5 мл, № 7 Мілі Хелскере Лімітед
В 437 аптеках
від 348,02 грн
Ціни в аптеках
Мератин Комбі таблетки вагінальні, блістер, з аплікаторами, з аплікаторами, № 10; Мілі Хелскере
Мератин Комбі Таблетки вагінальні, блістер, з аплікаторами, з аплікаторами, № 10 Мілі Хелскере
В 886 аптеках
від 344,60 грн
Ціни в аптеках
Мілі Носік краплі оральні, флакон, 15 мл, із фруктовим смаком, із фруктовим смаком, № 1; Мілі Хелскере
Мілі Носік Краплі оральні, флакон, 15 мл, із фруктовим смаком, із фруктовим смаком, № 1 Мілі Хелскере
В 1180 аптеках
від 197,00 грн
Ціни в аптеках
Мілістан від кашлю таблетки, вкриті оболонкою, № 20; Мілі Хелскере
Мілістан від кашлю Таблетки, вкриті оболонкою, № 20 Мілі Хелскере
В 730 аптеках
від 147,76 грн
Ціни в аптеках
Мілістан гарячий чай від кашлю порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10; Мілі Хелскере
Мілістан гарячий чай від кашлю Порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10 Мілі Хелскере
В 2 аптеках інших міст
від 172,81 грн
Ціни в інших містах
Мілістан гарячий чай зі смаком лимона порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10; Мілі Хелскере
Мілістан гарячий чай зі смаком лимона Порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10 Мілі Хелскере
В 100 аптеках
від 225,09 грн
Ціни в аптеках
Мілістан Комбі назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та грипу A/B № 1; Assure Tech Co Ltd
Мілістан Комбі назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та грипу A/B № 1 Assure Tech Co Ltd
В 483 аптеках
від 537,77 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01032, Київ, Шевченківський р-н, бул. Т.Шевченка, буд. 33Б, БС5
+38(044)498-13-34
Знайдено: 18 препаратів
Ворміл суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1; Мілі Хелскере
Ворміл Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1 Мілі Хелскере
В 977 аптеках
від 101,58 грн
Ціни в аптеках
Ворміл таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 1; Мілі Хелскере
Ворміл Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 1 Мілі Хелскере
В 851 аптеці
від 59,42 грн
Ціни в аптеках
Ворміл таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3; Мілі Хелскере
Ворміл Таблетки жувальні, 400 мг, блістер, № 3 Мілі Хелскере
В 1165 аптеках
від 119,22 грн
Ціни в аптеках
ВОРМІЛ ФІТО капсули, № 60; Мілі Хелскере
ВОРМІЛ ФІТО Капсули, № 60 Мілі Хелскере
В 662 аптеках
від 259,92 грн
Ціни в аптеках
ВОРМІЛ ФІТО сироп, 200 мл, № 1; Мілі Хелскере
ВОРМІЛ ФІТО Сироп, 200 мл, № 1 Мілі Хелскере
В 727 аптеках
від 229,89 грн
Ціни в аптеках
Ісміжен таблетки сублінгвальні, 50 мг, № 10; Lallemand Pharma
Ісміжен Таблетки сублінгвальні, 50 мг, № 10 Lallemand Pharma
В 51 аптеці
від 340,40 грн
Ціни в аптеках
Ісміжен таблетки сублінгвальні, 50 мг, № 30; Lallemand Pharma
Ісміжен Таблетки сублінгвальні, 50 мг, № 30 Lallemand Pharma
В 593 аптеках
від 342,50 грн
Ціни в аптеках
Лактовіт Форте капсули, № 14; Мілі Хелскере
Лактовіт Форте Капсули, № 14 Мілі Хелскере
В 593 аптеках
від 180,72 грн
Ціни в аптеках
Лактовіт Форте капсули, № 28; Мілі Хелскере
Лактовіт Форте Капсули, № 28 Мілі Хелскере
В 967 аптеках
від 306,60 грн
Ціни в аптеках
Мератин таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Мілі Хелскере
Мератин Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Мілі Хелскере
В 555 аптеках
від 117,52 грн
Ціни в аптеках
Мератин Захист Вагінальні Глобули для усунення сухості глобули вагінальні, № 10; Мілі Хелскере Лімітед
Мератин Захист Вагінальні Глобули для усунення сухості Глобули вагінальні, № 10 Мілі Хелскере Лімітед
В 419 аптеках
від 329,67 грн
Ціни в аптеках
Мератин Захист Інтим Гель для усунення сухості гель, аплікатор, 5 мл, № 7; Мілі Хелскере Лімітед
Мератин Захист Інтим Гель для усунення сухості Гель, аплікатор, 5 мл, № 7 Мілі Хелскере Лімітед
В 437 аптеках
від 348,02 грн
Ціни в аптеках
Мератин Комбі таблетки вагінальні, блістер, з аплікаторами, з аплікаторами, № 10; Мілі Хелскере
Мератин Комбі Таблетки вагінальні, блістер, з аплікаторами, з аплікаторами, № 10 Мілі Хелскере
В 886 аптеках
від 344,60 грн
Ціни в аптеках
Мілі Носік краплі оральні, флакон, 15 мл, із фруктовим смаком, із фруктовим смаком, № 1; Мілі Хелскере
Мілі Носік Краплі оральні, флакон, 15 мл, із фруктовим смаком, із фруктовим смаком, № 1 Мілі Хелскере
В 1180 аптеках
від 197,00 грн
Ціни в аптеках
Мілістан від кашлю таблетки, вкриті оболонкою, № 20; Мілі Хелскере
Мілістан від кашлю Таблетки, вкриті оболонкою, № 20 Мілі Хелскере
В 730 аптеках
від 147,76 грн
Ціни в аптеках
Мілістан гарячий чай від кашлю порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10; Мілі Хелскере
Мілістан гарячий чай від кашлю Порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10 Мілі Хелскере
В 2 аптеках інших міст
від 172,81 грн
Ціни в інших містах
Мілістан гарячий чай зі смаком лимона порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10; Мілі Хелскере
Мілістан гарячий чай зі смаком лимона Порошок для орального розчину, пакетик, 6 г, № 10 Мілі Хелскере
В 100 аптеках
від 225,09 грн
Ціни в аптеках
Мілістан Комбі назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та грипу A/B № 1; Assure Tech Co Ltd
Мілістан Комбі назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та грипу A/B № 1 Assure Tech Co Ltd
В 483 аптеках
від 537,77 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції