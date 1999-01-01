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Медичні вироби
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Товари для вагітних і годуючих мам

Медичні вироби

11Товари для вагітних і годуючих мам

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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 1 (113) чорний №1
від 439,20 грн
в 1117 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
4501 розмір m, люкс №1
від 442,66 грн
в 765 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
4501 розмір l, люкс №1
від 453,26 грн
в 742 аптеках
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ЛАКТАЦІЙНІ ПРОКЛАДКИ
ЛАКТАЦІЙНІ ПРОКЛАДКИ
1/653 №30
Canpol
від 140,00 грн
в 681 аптеці
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ МЕХАНІЧНИЙ тм "OVO"
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ МЕХАНІЧНИЙ тм "OVO"
Gm-10 №1
Fimilla (Shanghai) Maternity & Baby Articles
від 634,69 грн
в 600 аптеках
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НАСАДКА НА СОСОК "CANPOL BABIES"
НАСАДКА НА СОСОК "CANPOL BABIES"
18/602 easystart мала №2
Canpol
від 83,06 грн
в 555 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 3 (113) чорний №1
від 480,50 грн
в 509 аптеках інших міст
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ВКЛАДКИ ЛАКТАЦІЙНІ BELLA MAMMA
ВКЛАДКИ ЛАКТАЦІЙНІ BELLA MAMMA
№30
Torunskie ZMO
від 125,16 грн
в 466 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
2b, 4502 s/m №1
від 283,12 грн
в 370 аптеках
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
12/216 basic ручний №1
від 726,00 грн
в 365 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
2b, 4502 l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 283,12 грн
в 362 аптеках
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НАКЛАДКИ НА СОСОК тм "PHILIPS AVENT"
НАКЛАДКИ НА СОСОК тм "PHILIPS AVENT"
Scf153/03 універсальні №2
Philips Consumer Lifestyle
від 314,36 грн
в 350 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 2 (113) бежевий №1
від 405,55 грн
в 343 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 3 (113) бежевий №1
від 364,70 грн
в 336 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
2012, розмір 3 "євро", бежевий №1
від 644,23 грн
в 326 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 4 (113) бежевий №1
від 434,47 грн
в 308 аптеках
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Прокладки поглинаючі для грудей одноразові
Прокладки поглинаючі для грудей одноразові
130 мм х 130 мм тм arbor vitae №30
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 150,00 грн
в 304 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
2022, розмір 4 сірий "євро", еластичний №1
Торговий Дім Алком
від 772,16 грн
в 295 аптеках
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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
2022, розмеір 3 сірий "євро", еластичний №1
Торговий Дім Алком
від 874,70 грн
в 295 аптеках
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Бандаж до/післяпологовий
Бандаж до/післяпологовий
Розмір 3 модель 202 тм "білосніжка" №1
від 192,00 грн
в 290 аптеках
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