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Медичні вироби
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Товари для вагітних і годуючих мам
Медичні вироби
11
Товари для вагітних і годуючих мам
Товари для вагітних
Товари для годуючих мам
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 1 (113) чорний №1
від
439,20
грн
в 1117 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
4501 розмір m, люкс №1
від
442,66
грн
в 765 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
4501 розмір l, люкс №1
від
453,26
грн
в 742 аптеках
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ЛАКТАЦІЙНІ ПРОКЛАДКИ
1/653 №30
Canpol
від
140,00
грн
в 681 аптеці
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ МЕХАНІЧНИЙ тм "OVO"
Gm-10 №1
Fimilla (Shanghai) Maternity & Baby Articles
від
634,69
грн
в 600 аптеках
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НАСАДКА НА СОСОК "CANPOL BABIES"
18/602 easystart мала №2
Canpol
від
83,06
грн
в 555 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 3 (113) чорний №1
від
480,50
грн
в 509 аптеках інших міст
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ВКЛАДКИ ЛАКТАЦІЙНІ BELLA MAMMA
№30
Torunskie ZMO
від
125,16
грн
в 466 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
2b, 4502 s/m №1
від
283,12
грн
в 370 аптеках
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
12/216 basic ручний №1
від
726,00
грн
в 365 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
2b, 4502 l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
283,12
грн
в 362 аптеках
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НАКЛАДКИ НА СОСОК тм "PHILIPS AVENT"
Scf153/03 універсальні №2
Philips Consumer Lifestyle
від
314,36
грн
в 350 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 2 (113) бежевий №1
від
405,55
грн
в 343 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 3 (113) бежевий №1
від
364,70
грн
в 336 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
2012, розмір 3 "євро", бежевий №1
від
644,23
грн
в 326 аптеках
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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ
Розмір 4 (113) бежевий №1
від
434,47
грн
в 308 аптеках
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Прокладки поглинаючі для грудей одноразові
130 мм х 130 мм тм arbor vitae №30
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
150,00
грн
в 304 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
2022, розмір 4 сірий "євро", еластичний №1
Торговий Дім Алком
від
772,16
грн
в 295 аптеках
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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
2022, розмеір 3 сірий "євро", еластичний №1
Торговий Дім Алком
від
874,70
грн
в 295 аптеках
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Бандаж до/післяпологовий
Розмір 3 модель 202 тм "білосніжка" №1
від
192,00
грн
в 290 аптеках
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Форма випуску
"LOVI"
"Курносики"
0010
0011
0030
0090
1/651
1/652
1/653
10/602
12/201
12/203
12/205
12/207
12/215 EasyStart
12/216 Basic
130 мм х 130 мм
18/505
18/602 EasyStart
18/603 EasyStart
19/602 LOVI
19/608 EasyStart
2010, розмір 1
2010, розмір 2
2010, розмір 3
2010, розмір 4
2010, розмір 5
2012, розмір 1
2012, розмір 2
2012, розмір 3
2012, розмір 4
2012, розмір 5
2020, размер 1, серый
2020, размер 7
2020, размер 9, серый
2020, розмір 2
2020, розмір 2, бежевий
2020, розмір 2, сірий
2020, розмір 3
2020, розмір 3, бежевий
2020, розмір 3, сірий
2020, розмір 4
2020, розмір 4, бежевий
2020, розмір 4, сірий
2020, розмір 5
2020, розмір 5, бежевий
2020, розмір 5, білий
2020, розмір 5, сірий
2020, розмір 6
2020, розмір 6, бежевий
2020, розмір 6, сірий
2020, розмір 7, бежевий
2020, розмір 7, сірий
2020, розмір 8
2020, розмір 8, бежевий
2020, розмір 8, сірий
2020, розмір 9
2021, розмір 2
2022, розмір 1
2022, розмір 2
2022, розмір 2, бежевий
2022, розмір 3
2022, розмір 4
2022, розмір 5
2022, розмір 6
2022, розмір 6, білий
2022, розмір 7
2022, розмір 7, бежевий
2022, розмір 9
2023, розмір 2
2023, розмір 3
2023, розмір 4
2023, розмір 5
2023, розмір 6
2023, розмір 7
21/505
2B, 4502
40 (M)
42 (L)
44 (XL)
4501
4510
5/604
5/605, LOVI, силікон.
50/030, LOVI
73/001, S/M
75 B
75 C
75 D
80 B
80 C
80 D
85 C
85 D
9/200
9/201, "LOVI"
90 B
90 C
90 D
90 E
95 C
Basic
GM-10
GM-20
LI 802
PK 071
R4102
SCF153/01
SCF153/03
SCF156/00
SCF156/01
SCF254/24
SCF254/30
SCF254/61
SCF310/20
SCF323/11
SCF330/20
SCF332/01
SCF332/31, NATURALS
SCF395/11, NATURALS
SCF396/11, NATURALS
SCF430/10
SCF430/13
SCF430/16
Ultra Dry Comfort
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small
АО-27
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