Київ
Товари для вагітних і годуючих мам

Товари для годуючих мам

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11Товари для вагітних і годуючих мам

Товари для годуючих мам
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ЛАКТАЦІЙНІ ПРОКЛАДКИ
ЛАКТАЦІЙНІ ПРОКЛАДКИ
1/653 №30
Canpol
від 140,00 грн
в 681 аптеці
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ МЕХАНІЧНИЙ тм "OVO"
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ МЕХАНІЧНИЙ тм "OVO"
Gm-10 №1
Fimilla (Shanghai) Maternity & Baby Articles
від 634,69 грн
в 600 аптеках
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НАСАДКА НА СОСОК "CANPOL BABIES"
НАСАДКА НА СОСОК "CANPOL BABIES"
18/602 easystart мала №2
Canpol
від 83,06 грн
в 555 аптеках
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ВКЛАДКИ ЛАКТАЦІЙНІ BELLA MAMMA
ВКЛАДКИ ЛАКТАЦІЙНІ BELLA MAMMA
№30
Torunskie ZMO
від 125,16 грн
в 466 аптеках
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
12/216 basic ручний №1
від 726,00 грн
в 365 аптеках
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НАКЛАДКИ НА СОСОК тм "PHILIPS AVENT"
НАКЛАДКИ НА СОСОК тм "PHILIPS AVENT"
Scf153/03 універсальні №2
Philips Consumer Lifestyle
від 314,36 грн
в 350 аптеках інших міст
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Прокладки поглинаючі для грудей одноразові
Прокладки поглинаючі для грудей одноразові
130 мм х 130 мм тм arbor vitae №30
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від 150,00 грн
в 304 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
2022, розмір 4 сірий "євро", еластичний №1
Торговий Дім Алком
від 772,16 грн
в 295 аптеках
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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
2022, розмеір 3 сірий "євро", еластичний №1
Торговий Дім Алком
від 874,70 грн
в 295 аптеках
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СОСКИ (НАКЛАДКИ) ДЛЯ ГОДУВАННЯ CONTACT NIPPLE SHIELDS
СОСКИ (НАКЛАДКИ) ДЛЯ ГОДУВАННЯ CONTACT NIPPLE SHIELDS
Large №2
Medela
від 457,98 грн
в 286 аптеках
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НАКЛАДКИ ДЛЯ СОСКІВ "LINDO" СИЛІКОНОВІ
НАКЛАДКИ ДЛЯ СОСКІВ "LINDO" СИЛІКОНОВІ
Li 802 №2
Royal King Infant Products
від 96,89 грн
в 192 аптеках
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ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO"
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO"
№30
Медхауз Свіс Гмбх
від 170,10 грн
в 192 аптеках
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
Ручний №1
Canpol
від 895,00 грн
в 101 аптеці
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ СИЛІКОНОВИЙ
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ СИЛІКОНОВИЙ
"курносики" 7170 180 мл механічний з пляшкою №1
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
від 373,00 грн
в 92 аптеках інших міст
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НАКЛАДКИ НА СОСОК тм "PHILIPS AVENT"
НАКЛАДКИ НА СОСОК тм "PHILIPS AVENT"
Scf153/01 маленькі №2
Philips Consumer Lifestyle
від 325,49 грн
в 86 аптеках інших міст
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НАСАДКА НА СОСОК "CANPOL BABIES"
НАСАДКА НА СОСОК "CANPOL BABIES"
18/603 easystart стандарт №2
Canpol
від 123,96 грн
в 79 аптеках
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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ
2020, розмір 3, сірий еластичний №1
Торговий Дім Алком
від 543,20 грн
в 72 аптеках
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Молоковідсмоктувач механічний "Baby team"
Молоковідсмоктувач механічний "Baby team"
0010 №1
Ningbo Belong Imp&Exp
від 598,60 грн
в 68 аптеках
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
№1
Поліком
від 26,57 грн
в 65 аптеках
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МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ
12/205 ручний, basic №1
від 727,06 грн
в 61 аптеці
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