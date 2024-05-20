БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 3 "Євро", бежевий, №1 - Одеса (394772) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13