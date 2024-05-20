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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 3 "Євро", бежевий, №1 - Одеса (394772) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -253,40 грн
670,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
858,13 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -253,40 грн
670,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -253,40 грн
670,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
857,97 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (3)
850,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -253,40 грн
670,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
767,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
830,60
Економія: -24,92 грн
805,68 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
756,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
767,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (2)
850,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -147,40 грн
670,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: упаковка (1)
850,00 грн