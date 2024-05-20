Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ 2012, розмір 4 "Євро", бежевий, №1 - Одеса (385250) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
860,52 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
855,53 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
689,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (4)
850,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
924,00
Економія: -300,40 грн
623,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
767,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
830,60
Економія: -24,92 грн
805,68 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
756,00 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
850,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (1)
756,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
756,00 грн