Київ
Трикомпонентні шприци
Шприци малого об'єма (меньше 2 мл)
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Трикомпонентні шприци
Шприци малого об'єма (меньше 2 мл)
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
U-100 1 мл трихкомпонентний, з 2-ма голками №1
від
6,60
грн
в 199 аптеках
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Шприц ін’єкційний 3-х компонентний інсуліновий одноразовий стерильний "Alexpharm"
U-100 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Jiangyin Fanmei Medical Device Co., Ltd
від
2,50
грн
в 33 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
1 мл трихкомпонентний, з 2-ма голками №1
Юрія-Фарм
від
8,90
грн
в 4 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ANGELMED" ЗІ ЗНІМНОЮ ГОЛКОЮ
U-100 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
5,82
грн
в 2 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ТРИКОМПОНЕНТНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ "UMEDO GROUP"
Luer slip 1 мл 26g х 1/2 (0,45 х 13 мм) №1
від
3,38
грн
в 1 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ARTERIUM® СТЕРИЛЬНИЙ
Трикомпонентний з голкою інсуліновий u-100 1 мл №1
від
12,11
грн
в 1 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ARTERIUM® СТЕРИЛЬНИЙ
Трикомпонентний з голкою інсуліновий u-100 1 мл комплект №10
Цзянінь Нанцюань Макромолекуле Продакт
від
90,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Трикомпонентний luer slip 1 мл з голкою 0,45 х 13 мм №1
від
3,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОКРАТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
U-100 луєр-лок 1 мл трихкомпонентний, з 2-ма голками №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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НАБІР ЕВЕР Фарма D-mine® Pen (Пен)/EVER Pharma D-mine® Pen Set
Шприц-ручка №1
ЕВЕР Нейро Фарма
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Трикомпонентний 1 мл з голкою 0,45 х 13 мм №1
Допомога-I
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Трикомпонентний 1 мл з голкою №1
Допомога-I
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Трикомпонентний luer slip 1 мл з двома голками 0,4 х 12 мм и 0,5 х 16 мм №1
Допомога-I
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсулін u-100, з голкою 0,33 х 13 мм №1
Гемопласт
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ З ГОЛКАМИ ІГАР
Трикомпонентний 1 мл голка 0,4 х 13 мм (з'ємна) u100 и u40 №1
Ігар
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ торгової марки IGAR
Трикомпонентний 1 мл з голкою 0,4 мм х 13 мм №1
Ігар
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ торгової марки IGAR
Трикомпонентний 1 мл з голкою 30g (0,3x13 мм) №1
Ігар
Немає в наявності
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ торгової марки IGAR
Трикомпонентний "луер" 1 мл з голкою 0,4 х 13 мм (27g х 1/2) №1
Ігар
Немає в наявності
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Luer Slip
U-100
U-100 Луєр-Лок
U-40
трикомп. з інтегров. голкою
трикомпонентний
трикомпонентний "Луер"
трикомпонентний Luer Slip
трикомпонентний з голкою
шприц-ручка
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Пакування
1 мл
інсулінов., U-100 1 мл
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Виробник
Anhui Easyway Medical Supplies
Jiangsu Kanghua ME
Jiangyin Fanmei Medical Device Co., Ltd
Medica Project
Ігар
Бектон Дікінсон
Гемопласт
Допомога-I
ЕВЕР Нейро Фарма
УМЕДО ГРУП
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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