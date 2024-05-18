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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУСТАВА ЗІГРІВАЮЧИЙ розмір 7, №1 - Харків (408691) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
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Зачинено
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
154,10
Економія: -45,22 грн
108,88 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
154,10
Економія: -45,22 грн
108,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
154,10
Економія: -45,22 грн
108,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -42,25 грн
107,75 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
105,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом