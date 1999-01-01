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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Вироби для корекції стопи
Устілки
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Устілки ортопедичні
Тип 1021 розмір 45-46 №1
від
234,22
грн
в 20 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні
Тип 1021 розмір 35-36 №1
ТОРОС-ГРУП
від
292,53
грн
в 15 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Тип 1022 розмір 39-40 №1
ТОРОС-ГРУП
від
254,72
грн
в 8 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Тип 1022 розмір 41-42 №1
ТОРОС-ГРУП
від
254,72
грн
в 6 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні дитячі
Тип 1023 розмір 28 №1
ТОРОС-ГРУП
від
332,33
грн
в 5 аптеках інших міст
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УСТІЛКА ОРТОПЕДИЧНА ШКІРЯНА "FOOT CARE™"
Розмір 35 №1
Волсмарт
від
100,00
грн
в 5 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Тип 1022 розмір 43-44 №1
ТОРОС-ГРУП
від
263,58
грн
в 5 аптеках інших міст
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УСТІЛКА SIESTA ПІДТРИМУЮЧА БЕЗКАРКАСНА
Ls33139 бежева №1
Торговий Дім Алком
від
571,73
грн
в 4 аптеках
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УСТІЛКА SIESTA ПІДТРИМУЮЧА БЕЗКАРКАСНА
Ls33140 бежева №1
Торговий Дім Алком
від
571,39
грн
в 4 аптеках
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Устілки ортопедичні дитячі
Тип 1023 розмір 34 №1
від
332,33
грн
в 4 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні дитячі
Тип 1023 розмір 32 №1
від
332,33
грн
в 4 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні дитячі
Тип 1023 розмір 30 №1
від
332,33
грн
в 4 аптеках інших міст
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УСТІЛКА ОРТОПЕДИЧНА ШКІРЯНА "FOOT CARE™"
Розмір 46 №1
Волсмарт
від
100,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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УСТІЛКА-СУПІНАТОР КЛАСИЧНА
Ls30141 №1
Торговий Дім Алком
від
635,36
грн
в 3 аптеках
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Устілки ортопедичні дитячі
Тип 1024 розмір 26-28 №1
від
226,33
грн
в 3 аптеках інших міст
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Устілка-супінатор лікувально-профілактичний ORTOFIX (Ортофікс))
Артикул 811 дитяча авс розмір 15 №1
Маркова Н.М.
від
326,35
грн
в 3 аптеках інших міст
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Устілка-супінатор лікувально-профілактичний ORTOFIX (Ортофікс))
Артикул 811 дитяча авс розмір 18 №1
Маркова Н.М.
від
326,97
грн
в 3 аптеках інших міст
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УСТІЛКА SIESTA ПІДТРИМУЮЧА БЕЗКАРКАСНА
Ls33137 бежева №1
Торговий Дім Алком
від
573,72
грн
в 3 аптеках
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УСТІЛКА ОРТОПЕДИЧНА ШКІРЯНА "FOOT CARE™"
Розмір 36 №1
Волсмарт
від
169,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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УСТІЛКА-СУПІНАТОР КЛАСИЧНА
Ls30137 №1
Торговий Дім Алком
від
674,66
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
20-901, Active
20-902, Classic
Alu Tech Relax
LS12
LS30136
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LS33140
LS33141
LS33142
LSVP220
VP1
УПС-001
УПС-003
арт. 811 дитяча АВС
арт. 8138 дитяча Юніор
арт. 829 Класик
арт. 849 Хард
арт. 890 Блэк
арт. 895 Анатомік
арт. 899 Протэкт
вузькі, жіночі, м'які
жорсткі, широкі
жіночі, серед. жорсткості
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серед. жорсткості, широкі
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бежева
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чоловічі
Виробник
Bauerfeind
Fito Pharma
Kaps Sp. z.o.o.
MIKROPLAST TABAN SANAYI ve TICARET LIMITED SIRKETI
MILTONIA HEALTH SCIENCE LTD
Волсмарт
Маркова Н.М.
ОРТЕКС-ЛТД
ТОРОС-ГРУП
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