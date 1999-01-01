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Вироби для корекції стопи
вкладки ортопедичні
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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Вироби для корекції стопи
вкладки ортопедичні
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Подушечки клейкі від мозолів
Ls06 №1
Торговий Дім Алком
від
79,90
грн
в 68 аптеках інших міст
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Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-05 з додатковими кільцями розмір l №1
Волсмарт
від
155,00
грн
в 16 аптеках інших міст
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Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-05 з додатковими кільцями розмір m №1
Волсмарт
від
155,00
грн
в 14 аптеках інших міст
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Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір m №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
140,66
грн
в 11 аптеках
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МІЖПАЛЬЦЕВА ПЕРЕГОРОДКА тм "LUCKYSTEP"
Розмір 2 ls10 №1
Торговий Дім Алком
від
143,32
грн
в 10 аптеках
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МІЖПАЛЬЦЕВА ПЕРЕГОРОДКА тм "LUCKYSTEP"
Розмір 1 ls10 №1
Торговий Дім Алком
від
152,76
грн
в 9 аптеках
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Вкладиш під плесно
Ls08 №1
Торговий Дім Алком
від
109,30
грн
в 9 аптеках інших міст
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Захисна гелева подушка при вальгусній деформації великого пальця стопи Milplast Foot Comfort
№1
FRESCO INTERNATIONAL
від
246,22
грн
в 9 аптеках
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Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-10 з 2-ма додатковими кільцями розмір m №1
Волсмарт
від
160,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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Розділювач силіконовий для пальців ніг Milplast Foot Comfort
Розмір s №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
229,00
грн
в 7 аптеках
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Шина ортопедична для усунення деформації Hallux Valgus
Тип 1025 №1
ТОРОС-ГРУП
від
320,51
грн
в 7 аптеках інших міст
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Подушечки для п’ят ортопедичні
Тип 1040 №1
ТОРОС-ГРУП
від
69,65
грн
в 7 аптеках інших міст
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Захисна гелева подушка при вальгусній деформації мізинця стопи Milplast Foot Comfort
№1
FRESCO INTERNATIONAL
від
256,50
грн
в 7 аптеках
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Перегородка міжпальцева ортопедична з захистом на кісточку
Тип 1029 розмір l №1
ТОРОС-ГРУП
від
102,49
грн
в 6 аптеках інших міст
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Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір m ребристий №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
417,00
грн
в 6 аптеках
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Шина вальгусна ортопедична з шарніром для усунення деформації Hallux Valgus
Тип 1026 №1
ТОРОС-ГРУП
від
415,20
грн
в 6 аптеках інших міст
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Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір s ребристий №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
277,96
грн
в 6 аптеках
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Корректор молоткоподібних пальців Milplast Foot Comfort
Розмір s №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
381,00
грн
в 5 аптеках
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Розділювач силіконовий для пальців ніг Milplast Foot Comfort
Розмір l №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
241,00
грн
в 5 аптеках
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Роздільник пальців ніг ортопедичний (пелоти)
Тип 1039 розмір l №1
ТОРОС-ГРУП
від
81,49
грн
в 5 аптеках інших міст
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Форма випуску
10 см х 4,6 м
15 см х 4,6 м
7 см х 4,6 м
BC-160F
GA-9014
GB-01
GB-02
GB-03
GB-04
GB-05
GB-06
GB-10
LS04
LS06
LS08
LS16
LS29
OMP-5538 з бортиком, смайл
S
арт. 848-10
арт. 848-15
арт. 848-20
розмір 1
розмір 2
розмір L
розмір M
розмір S
тип 1025
тип 1026
тип 1028
тип 1029
тип 1030 гелевий
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FRESCO INTERNATIONAL
Horsing Enterprises
Kaps Sp. z.o.o.
Волсмарт
Маркова Н.М.
ТОРОС-ГРУП
Торговий Дім Алком
Торговый дом Алком
Укрмедтекстиль
Шелчен
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