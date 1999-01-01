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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Bangle №1
Shenzhen Pango Electronic
від 1083,05 грн
в 374 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ
Ub 525 №1
Ей енд Ді Компані
від 1893,68 грн
в 359 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Wr-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від 772,70 грн
в 312 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень
Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень
Wsk-1011 №1
від 2088,80 грн
в 291 аптеці
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ ПУЛЬСА ЦИФРОВИЙ
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ ПУЛЬСА ЦИФРОВИЙ
Ub-543 №1
Ей енд Ді Компані
від 2622,62 грн
в 287 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
Active №1
Shenzhen Pango Electronic
від 1055,05 грн
в 163 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕННЬ
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕННЬ
Rs1 (hem-6160-e) №1
Omron Healthcare
від 1351,50 грн
в 49 аптеках
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Вимірювач артериального тиску OMRON
Вимірювач артериального тиску OMRON
Rs1 (hem-6120-e) на зап'ястку №1
Omron Healthcare
від 1548,16 грн
в 40 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ LONGEVITA
ВИМІРЮВАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ LONGEVITA
Bp-201m №1
від 910,75 грн
в 14 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЦИФРОВИЙ
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЦИФРОВИЙ
Ld 12 №1
Літтл Доктор
від 1598,47 грн
в 6 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЦИФРОВИЙ АВТОМАТИЧНИЙ BK
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЦИФРОВИЙ АВТОМАТИЧНИЙ BK
6032 манжета стандартна №1
від 959,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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Вимірювач артеріального тиску "Beurer"
Вимірювач артеріального тиску "Beurer"
Br-bc 44 автомат на зап'ясті №1
від 1528,80 грн
в 4 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕННЬ
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕННЬ
Rs2 (hem-6161-e) №1
Omron Healthcare
від 2146,00 грн
в 4 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Beurer"
Вимірювач артеріального тиску "Beurer"
Br-bc 58 з usb автомат на зап'ясті №1
від 2158,70 грн
в 2 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Beurer"
Вимірювач артеріального тиску "Beurer"
Br-bc 28 автомат на зап'ясті №1
Beurer GmbH
від 1169,00 грн
в 2 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ LONGEVITA
ВИМІРЮВАЧ АВТОМАТИЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ LONGEVITA
Bp-2206 №1
від 1021,77 грн
в 2 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ ПУЛЬСА ЦИФРОВИЙ
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ ПУЛЬСА ЦИФРОВИЙ
Ub-505 №1
Ей енд Ді Компані
від 3051,30 грн
в 1 аптеці
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕННЬ
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕННЬ
Ws-1011 №1
від 1856,40 грн
в 1 аптеці
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Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень
Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень
Ws-с2 №1
Nihon Seimitsu Sokki
від 2375,40 грн
в 1 аптеці
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ ПУЛЬСА ЦИФРОВИЙ
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ЧАСТОТИ ПУЛЬСА ЦИФРОВИЙ
Ub-202 №1
Ей енд Ді Компані
від 1368,80 грн
в 1 аптеці
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