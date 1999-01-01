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Вироби та апарати медичні

Тонометри

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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

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Сортування: По популярності
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
M-20 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від 593,03 грн
в 838 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Mc-50 з вбудованим стетоскопом №1
Долфі-Україна
від 465,00 грн
в 826 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний тм Gamma
Вимірювач артеріального тиску автоматичний тм Gamma
Модель а №1
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
від 812,04 грн
в 825 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen optima №1
Shenzhen Pango Electronic
від 950,16 грн
в 820 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Mc-20 зі стетоскопом №1
Долфі-Україна
від 450,00 грн
в 817 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Classic №1
від 1285,07 грн
в 791 аптеці
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Indicator-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від 1216,36 грн
в 789 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
M-30 №1
від 576,73 грн
в 782 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen plus №1
Shenzhen Pango Electronic
від 1241,98 грн
в 780 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
One-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від 828,06 грн
в 772 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Comfort
Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Comfort
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від 562,07 грн
в 696 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ МЕХАНІЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ "GAMMA"
ВИМІРЮВАЧ МЕХАНІЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ "GAMMA"
800k №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 553,10 грн
в 652 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Expert №1
від 1332,97 грн
в 638 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Assist №1
Shenzhen Pango Electronic
від 1031,35 грн
в 612 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний 2B
Вимірювач артеріального тиску автоматичний 2B
Мв-300а з адаптером №1
Долфі-Україна
від 1117,89 грн
в 589 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний 2B
Вимірювач артеріального тиску автоматичний 2B
Мв-300i №1
Долфі-Україна
від 947,66 грн
в 566 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen semi №1
Shenzhen Pango Electronic
від 951,00 грн
в 558 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Classic
Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Classic
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від 526,51 грн
в 552 аптеках
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Вимірювач артериального тиску OMRON
Вимірювач артериального тиску OMRON
M1 basic (hem-7121-j-af) №1
Omron Healthcare
від 1225,00 грн
в 506 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
700 №1
від 511,46 грн
в 497 аптеках
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