Київ
Вироби та апарати медичні
Тонометри
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01
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
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комплектуючі до тонометрів
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тонометри напівавтоматичні
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По популярності
Фільтр
ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
M-20 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від
593,03
грн
в 838 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Mc-50 з вбудованим стетоскопом №1
Долфі-Україна
від
465,00
грн
в 826 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний тм Gamma
Модель а №1
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
від
812,04
грн
в 825 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen optima №1
Shenzhen Pango Electronic
від
950,16
грн
в 820 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний 2B
Mc-20 зі стетоскопом №1
Долфі-Україна
від
450,00
грн
в 817 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Classic №1
від
1285,07
грн
в 791 аптеці
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Indicator-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від
1216,36
грн
в 789 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ PROMEDICA
M-30 №1
від
576,73
грн
в 782 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen plus №1
Shenzhen Pango Electronic
від
1241,98
грн
в 780 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
One-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від
828,06
грн
в 772 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Comfort
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від
562,07
грн
в 696 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ МЕХАНІЧНИЙ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ "GAMMA"
800k №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
553,10
грн
в 652 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Expert №1
від
1332,97
грн
в 638 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Assist №1
Shenzhen Pango Electronic
від
1031,35
грн
в 612 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний 2B
Мв-300а з адаптером №1
Долфі-Україна
від
1117,89
грн
в 589 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний 2B
Мв-300i №1
Долфі-Україна
від
947,66
грн
в 566 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen semi №1
Shenzhen Pango Electronic
від
951,00
грн
в 558 аптеках
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Вимірювач артериального тиску механічний Paramed Classic
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від
526,51
грн
в 552 аптеках
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Вимірювач артериального тиску OMRON
M1 basic (hem-7121-j-af) №1
Omron Healthcare
від
1225,00
грн
в 506 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
700 №1
від
511,46
грн
в 497 аптеках
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1
2
3
4
5
...
17
Форма випуску
2H BASIC
4Gen Control
4Gen Optima
4Gen Plus
4Gen Semi
6002
6032
700
700 К
800 К
800K
9983697-5
A-10
A-20
A-30
A-40
AV91 (MS60)
Assist
BP 3 AG 1
BP 3AG1
BP A 200
BP A 200 Afib
BP A 50
BP A1 Basic
BP A1 Easy
BP A2 Basic
BP A2 Classic
BP A2 Easy
BP A3L Comfort
BP AG1-20
BP AG1-30
BP B1 Classic
BP B3 AFIB
BP N1 Basic
BP N1 Easy
BP N2 Easy
BP-102
BP-102M
BP-103
BP-103H
BP-1209
BP-1303
BP-1304
BP-1305
BP-1307
BP-1319
BP-201M
BP-2206
BPCBOA-3H Comfort
BR-BC 28
BR-BC 44
BR-BC 58
BR-BM 27
BR-BM 28
BR-BM 58
Bangle
C1T
C2L
C2T
CH155f (MB307i)
CH91
CL-RU2
CM-RU2
Circle
Control
DBP-6175
DBP-6177
DBP-6179
DS-10
DS-1011
DS-10a
DS-11
DS-11a
DS-1902
DS-500
Dark
EVOLV (HEM-7600T-E)
Easy Cuff (HEM-RML31-E)
Everyday
Expert-X
Flagman
GB 102
GEO061T-0610
Indicator-X
LD 1
LD 12
LD 2
LD 22
LD 23
LD 23A
LD 23L
LD 3
LD 30
LD 3a
LD 51
LD-100
LD-521А
LD-60
LD-70
LD-71
LD-71-A
LD-80, маном.совмещ.с нагнет.
LD-81
LD-81, манометр суміш. з нагн.
LD-91
LD-91, маном.совмещ.с нагнет.
LD-Cuff C1A
LD-Cuff C1I
LD-Cuff C2I
LD-Cuff N1AR
LD-Cuff N1LR
LD-Cuff N2A
LD-Cuff N2AR
LD-Cuff N2LR
LD-S014
LD4
LD51A
LD51S
LD51U
LS-4
LS-5
M 1-1
M 1-S
M-100A
M-150S
M-20
M-200A
M-30
M-300A
M1 (HEM-4030-E)
M1 Basic (HEM-7121-J-AF)
M1 Basic (HEM-7121-J-ARU)
M1 Compact (HEM-4022-E)
M1 Compact (HEM-4022-RU)
M2 Basic (HEM-7116-ARU)
M2 Basic (HEM-7116-RU)
M2 Basic (HEM-7121-ALRU)
M2 Basic (HEM-7121-ARU)
M2 Basic (HEM-7121-E-ALRU)
M2 Basic (HEM-7121-E-ARU)
M2 Basic (HEM-7121-RU)
M2 Basic (HEM-7121J-E)
M2 Classic (HEM-7122-ALRU)
M2 Eco (HEM-7120-AF)
M2 Plus (HEM-7146-E)
M3 Comfort (HEM-7134-ALRU)
M3 Comfort (HEM-7134-E)
M3 Comfort (HEM-7155-E)
M3 Expert (HEM-7132-ALRU)
M7 Inteli IT (HEM-7361T-EBK)
MB303
MB307i
MC-20
MC-50
MC-50C
MED-55
MT-10
N1LR
N2AR
N2C
ORO-168
ORO-M1 AIO
ORO-N1 BASIC
ORO-N1 BASIC-Z
ORO-N2 BASIC
ORO-N2 BASIC-Z
ORO-N4 CLASSIC
ORO-N4 CLASSIC-Z
ORO-N6 BASIC
ORO-N6 BASIC-Z
ORO-SZ
One
One-X
Optima
PA2 Basic
PA2 Basic AD
PA3 Backllight
PA5 Comfort
PRIME
PRO-30
PRO-33
PRO-35
PRO-39
RS1 (HEM-6120-E)
RS1 (HEM-6160-E)
RS2 (HEM-6161-E)
RS7 Intelly IT (HEM-6232T-E)
S1 (HEM 4030-RU)
S150
SF-01
Semi
Semi Plus
Senior
Smart
Sst-1
Standard
Superb
TD-3128
Top
UA 611
UA 651 Plus
UA 704
UA 767 S
UA-100
UA-1020 W
UA-1100
UA-1300
UA-200
UA-604
UA-705
UA-777
UA-777АС
UA-777АС-L
UA-780
UA-888
UA-888AC
UA-888E
UA-888EAC
UB 525
UB-202
UB-403
UB-505
UB-543
VA-310
VA-320
VA-330
VA-340
VA-350
VM-200
VM-210
VS-250
WBP 108
WBP 111
WR-X
WS-1000
WS-1011
WS-820
WS-С2
WSK-1011
X1
X3
X400 (X5)
active
classic
expert
i-C10 (HEM-7070-E)
plus
universal
МВ-300I
МВ-300А
МВ-Х1
МВ-Х5
МС-30
С1С
С2С
велика
грушоподібний
д/доросл.
дитяча
для UA-серії
для дітей
зі стетоскопом
модель А
стандартна
Показати всі
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Виробник
A&D Company
Andon Health Co.
B.Well Swiss AG
Beurer GmbH
Foracare Suisse
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
Little Doctor
Longevita
Medtrue Enterprise
Nihon Seimitsu Sokki
Ningbo Free Trade Zone Tenso Medical Instruments
ONBO Electronic
OROMED
Omron Healthcare
Rossmax
Shenzhen Combei Technology
Shenzhen Jamr Technology
Shenzhen Pango Electronic
Shenzhen Urion Technology
TIVOLI GROUP LIMITED
Taidoc Technology Corporation
Wenzhou Bokang Instruments
Wenzhou Kangju Medical Instrument
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
Weony (Shenzhen) Technology
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Wuxi Medical Instrument Factory
Xiamen Ants-Bro Technology
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