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Фільтр
Вимірювач артеріального тиску автоматичний тм Gamma
Модель а №1
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
від
812,04
грн
в 825 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen optima №1
Shenzhen Pango Electronic
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950,16
грн
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Classic №1
від
1285,07
грн
в 791 аптеці
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Indicator-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
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1216,36
грн
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Вимірювач артеріального тиску "Gamma"
4gen plus №1
Shenzhen Pango Electronic
від
1241,98
грн
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
One-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від
828,06
грн
в 772 аптеках
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Expert №1
від
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грн
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний 2B
Мв-300а з адаптером №1
Долфі-Україна
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грн
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний 2B
Мв-300i №1
Долфі-Україна
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947,66
грн
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Вимірювач артериального тиску OMRON
M1 basic (hem-7121-j-af) №1
Omron Healthcare
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Expert-x №1
Xiamen Ants-Bro Technology
від
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грн
в 435 аптеках
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
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грн
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Вимірювач артеріального тиску цифровий
Ua 611 №1
Ей енд Ді Компані
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Вимірювач артеріального тиску автоматичний електронний PARAMED
Expert-x з адаптером №1
Xiamen Ants-Bro Technology
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ MICROLIFE
Bp a2 classic №1
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1773,54
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Вимірювач артеріального тиску цифровий
Ua 651 plus №1
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Вимірювач артеріального тиску цифровий
Ua 767 s №1
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2383,94
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Superb №1
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1522,61
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ АВТОМАТИЧНИЙ "PROMEDICA"
Bangle №1
Shenzhen Pango Electronic
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1083,05
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ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ MICROLIFE
Bp a1 easy №1
від
1780,73
грн
в 360 аптеках
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1
2
3
4
5
...
10
Форма випуску
2H BASIC
4Gen Control
4Gen Optima
4Gen Plus
6002
6032
BP 3 AG 1
BP 3AG1
BP A 200
BP A 200 Afib
BP A1 Basic
BP A1 Easy
BP A2 Basic
BP A2 Classic
BP A2 Easy
BP A3L Comfort
BP B1 Classic
BP B3 AFIB
BP-102
BP-102M
BP-103
BP-103H
BP-1209
BP-1303
BP-1304
BP-1305
BP-1307
BP-1319
BP-201M
BP-2206
BPCBOA-3H Comfort
BR-BC 28
BR-BC 44
BR-BC 58
BR-BM 27
BR-BM 28
BR-BM 58
Bangle
CH155f (MB307i)
Circle
Control
DBP-6175
DBP-6177
DBP-6179
DS-10
DS-1011
DS-10a
DS-11
DS-11a
DS-1902
DS-500
Dark
EVOLV (HEM-7600T-E)
Everyday
Expert-X
Flagman
Indicator-X
LD 12
LD 23
LD 23A
LD 23L
LD 3
LD 30
LD 3a
LD 51
LD-521А
LD51A
LD51S
LD51U
M 1-1
M-100A
M-200A
M-300A
M1 Basic (HEM-7121-J-AF)
M1 Basic (HEM-7121-J-ARU)
M2 Basic (HEM-7116-ARU)
M2 Basic (HEM-7116-RU)
M2 Basic (HEM-7121-ALRU)
M2 Basic (HEM-7121-ARU)
M2 Basic (HEM-7121-E-ALRU)
M2 Basic (HEM-7121-E-ARU)
M2 Basic (HEM-7121-RU)
M2 Basic (HEM-7121J-E)
M2 Classic (HEM-7122-ALRU)
M2 Eco (HEM-7120-AF)
M2 Plus (HEM-7146-E)
M3 Comfort (HEM-7134-ALRU)
M3 Comfort (HEM-7134-E)
M3 Comfort (HEM-7155-E)
M3 Expert (HEM-7132-ALRU)
M7 Inteli IT (HEM-7361T-EBK)
MB303
MB307i
MED-55
ORO-168
ORO-M1 AIO
ORO-N1 BASIC
ORO-N1 BASIC-Z
ORO-N2 BASIC
ORO-N2 BASIC-Z
ORO-N4 CLASSIC
ORO-N4 CLASSIC-Z
ORO-N6 BASIC
ORO-N6 BASIC-Z
One
One-X
Optima
PA2 Basic
PA2 Basic AD
PA3 Backllight
PA5 Comfort
PRO-30
PRO-33
PRO-35
PRO-39
RS1 (HEM-6120-E)
RS1 (HEM-6160-E)
RS2 (HEM-6161-E)
RS7 Intelly IT (HEM-6232T-E)
S150
SF-01
Senior
Smart
Superb
TD-3128
Top
UA 611
UA 651 Plus
UA 767 S
UA-1020 W
UA-1100
UA-1300
UA-777
UA-777АС
UA-777АС-L
UA-780
UA-888
UA-888AC
UA-888E
UA-888EAC
UB 525
UB-202
UB-403
UB-505
UB-543
VA-310
VA-320
VA-330
VA-340
VA-350
WBP 108
WBP 111
WR-X
WS-1000
WS-1011
WS-820
WS-С2
WSK-1011
X1
X3
X400 (X5)
active
classic
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i-C10 (HEM-7070-E)
plus
МВ-300I
МВ-300А
МВ-Х1
МВ-Х5
модель А
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Виробник
A&D Company
Andon Health Co.
B.Well Swiss AG
Beurer GmbH
Foracare Suisse
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
Nihon Seimitsu Sokki
ONBO Electronic
OROMED
Omron Healthcare
Rossmax
Shenzhen Combei Technology
Shenzhen Jamr Technology
Shenzhen Pango Electronic
Shenzhen Urion Technology
TIVOLI GROUP LIMITED
Taidoc Technology Corporation
Wenzhou Bokang Instruments
Weony (Shenzhen) Technology
Wuxi Medical Instrument Factory
Xiamen Ants-Bro Technology
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