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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Вироби та апарати медичні
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Ваги для підлоги "Oromed"
Oro-scale bluetooth білий №1
OROMED
від
2507,11
грн
в 3 аптеках
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Ваги діагностичні "Beurer"
Bf 400 line white №1
Beurer GmbH
від
2229,00
грн
в 2 аптеках
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Ваги діагностичні "Beurer"
Bf 220 №1
Beurer GmbH
від
2099,00
грн
в 1 аптеці
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Ваги діагностичні "Beurer"
Bf 600 pure black №1
Beurer GmbH
від
2859,00
грн
в 1 аптеці
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Ваги діагностичні "Beurer"
Bf 600 pure white №1
Beurer GmbH
від
2859,00
грн
в 1 аптеці
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Ваги для підлоги "Oromed"
Oro-scale bluetooth чорний №1
OROMED
від
2593,00
грн
в 1 аптеці
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ВАГИ ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОННІ
5873 №1
Momert Zrt
Немає в наявності
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ВАГИ ПОБУТОВІ МЕХАНІЧНІ
7710 №1
Momert Zrt
Немає в наявності
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Форма випуску
5873
7710
BF 220
BF 400 Line White
BF 600 PURE White
BF 600 Pure Black
ORO-SCALE Bluetooth
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Beurer GmbH
Momert Zrt
OROMED
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