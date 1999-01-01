Київ
Вироби та апарати медичні

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Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Вироби та апарати медичні
Ваги
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Ваги для підлоги "Oromed"
Ваги для підлоги "Oromed"
Oro-scale bluetooth білий №1
OROMED
від 2507,11 грн
в 3 аптеках
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Ваги діагностичні "Beurer"
Ваги діагностичні "Beurer"
Bf 400 line white №1
Beurer GmbH
від 2229,00 грн
в 2 аптеках
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Ваги діагностичні "Beurer"
Ваги діагностичні "Beurer"
Bf 220 №1
Beurer GmbH
від 2099,00 грн
в 1 аптеці
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Ваги діагностичні "Beurer"
Ваги діагностичні "Beurer"
Bf 600 pure black №1
Beurer GmbH
від 2859,00 грн
в 1 аптеці
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Ваги діагностичні "Beurer"
Ваги діагностичні "Beurer"
Bf 600 pure white №1
Beurer GmbH
від 2859,00 грн
в 1 аптеці
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Ваги для підлоги "Oromed"
Ваги для підлоги "Oromed"
Oro-scale bluetooth чорний №1
OROMED
від 2593,00 грн
в 1 аптеці
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ВАГИ ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОННІ
ВАГИ ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОННІ
5873 №1
Momert Zrt
Немає в наявності
ВАГИ ПОБУТОВІ МЕХАНІЧНІ
ВАГИ ПОБУТОВІ МЕХАНІЧНІ
7710 №1
Momert Zrt
Немає в наявності
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