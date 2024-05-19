Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залозиАдоліксЦіни в аптеках

Адолікс капсули м'які желатинові, №30 - Київ (408810) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
374,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
467,80
Економія: -82,80 грн
385,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9), капсули м'які желатинові (1)
363,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
362,96 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
374,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
317,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), капсули м'які желатинові (1)
384,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
408,17
Економія: -49,31 грн
358,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: капсули м'які желатинові (15)
442,03
Економія: -79,59 грн
362,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
374,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
420,00
Економія: -12,60 грн
407,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
374,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
370,87
Економія: -10,87 грн
360,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: капсули м'які желатинові (15)
372,81
Економія: -47,19 грн
325,62 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
374,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
422,99
Економія: -69,23 грн
353,76 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
467,40
Економія: -82,40 грн
385,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: капсули м'які желатинові (1)
326,68 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
374,80 грн