Бетаргін® розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл, №20 - Київ (225433) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 792 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), контейнер скляний (14)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: контейнер скляний (12)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), контейнер скляний (19)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (15)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для перорального застосування (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), контейнер скляний (19)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека доброго дня
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Всього: контейнер скляний (13)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6), контейнер скляний (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека доброго дня
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Всього: контейнер скляний (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15