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Бетаргін® розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл, №20 - Київ (225433) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 792 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
758,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (6)
1030,70
Економія: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (4)
1030,70
Економія: -326,70 грн
704,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
702,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
849,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
702,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), контейнер скляний (14)
860,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: контейнер скляний (12)
1030,30
Економія: -326,30 грн
704,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
758,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
702,59 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (1)
1030,70
Економія: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1030,70
Економія: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2), контейнер скляний (19)
1030,70
Економія: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (15)
1030,70
Економія: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: розчин для перорального застосування (16)
877,64
Економія: -186,71 грн
690,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4), контейнер скляний (19)
840,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
1030,70
Економія: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: контейнер скляний (13)
999,00
Економія: -295,00 грн
704,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (6), контейнер скляний (3)
888,41
Економія: -207,43 грн
680,98 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: контейнер скляний (8)
843,90
Економія: -139,90 грн
704,00 грн