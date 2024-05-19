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Антифлу® порошок для орального розчину пакет 17 г, №5 - Київ (40651) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1031 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
260,99
Економія: -68,81 грн
192,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
291,50
Економія: -90,70 грн
200,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), пакет (4)
291,50
Економія: -90,70 грн
200,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
180,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2), пакет (2)
211,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10), пакет (1)
192,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
202,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
210,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -69,81 грн
192,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
257,80
Економія: -50,75 грн
207,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
189,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
180,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
255,80
Економія: -63,98 грн
191,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), пакет (1)
291,50
Економія: -90,70 грн
200,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), пакет (1)
291,50
Економія: -90,70 грн
200,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
196,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
291,50
Економія: -90,70 грн
200,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), пакет (3)
251,72
Економія: -55,51 грн
196,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
192,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
291,50
Економія: -90,70 грн
200,80 грн