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АКВАРІНОЛ З ХЛОРГЕКСИДИНОМ - ПРОМИВАННЯ ПОРОЖНИНИ НОСУ 200 мл - Одеса (568025) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
213,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
213,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
249,99
Економія: -74,25 грн
175,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
200,85 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
221,19
Економія: -35,73 грн
185,46 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
213,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
213,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
213,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
213,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
213,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
213,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
213,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
213,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
195,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
213,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
213,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
213,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
192,99
Економія: -17,26 грн
175,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
198,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
213,20 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом