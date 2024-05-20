Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиІнші засоби з догляду за слизовими оболонкамиАква Солін СільверЦіни в аптеках

Аква Солін Сільвер спрей назальний 15 мл - Одеса (884759) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
169,26
Економія: -14,05 грн
155,21 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
167,30
Економія: -12,09 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (4)
169,47
Економія: -14,26 грн
155,21 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (10)
165,92
Економія: -10,71 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
167,55
Економія: -12,34 грн
155,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
167,78
Економія: -12,57 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
168,21
Економія: -13,00 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (4)
171,20
Економія: -15,99 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
168,40
Економія: -13,19 грн
155,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
167,55
Економія: -12,34 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (5)
169,82
Економія: -14,61 грн
155,21 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
165,36
Економія: -10,15 грн
155,21 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (5)
169,94
Економія: -14,73 грн
155,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
168,30
Економія: -13,09 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
166,06
Економія: -10,85 грн
155,21 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (2)
167,60
Економія: -12,39 грн
155,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (3)
167,58
Економія: -12,37 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (34)
170,16
Економія: -14,95 грн
155,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (3)
165,76
Економія: -10,55 грн
155,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (4)
170,66
Економія: -15,45 грн
155,21 грн