Київ
Електричні зубні щітки
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Середньої жорсткості

Косметичні засоби

04Засоби по догляду за слизовими оболонками

4.1.Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.4.Зубні щітки
4.1.4.2.Електричні зубні щітки
4.1.4.2.2.Середньої жорсткості
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Зубна щітка тм "Simply care"
Зубна щітка тм "Simply care"
Extra clean середньої жорсткості №1
ROYAUMANN CO.,LTD
від 76,06 грн
в 148 аптеках
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Зубна щітка електрична звукова тм "Simply care oral"
Зубна щітка електрична звукова тм "Simply care oral"
Сіра №1
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
від 1347,78 грн
в 137 аптеках
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Зубна щітка електрична звукова тм "Simply care oral"
Зубна щітка електрична звукова тм "Simply care oral"
Біла №1
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
від 1399,00 грн
в 130 аптеках
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Пірот Зубна щітка
Пірот Зубна щітка
Електрична №1
Fushima
від 387,06 грн
в 29 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА EDEL+WHITE
ЗУБНА ЩІТКА EDEL+WHITE
Sonic generation 8 winner електрична №1
від 4410,00 грн
в 15 аптеках
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Зубна щітка електрична "Vega"
Зубна щітка електрична "Vega"
Vt-600w біла №1
Vega Technologies Inc.
від 1457,56 грн
в 11 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
D103.413.3 чорний №1
Braun
від 1792,70 грн
в 10 аптеках інших міст
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Зубна щітка електрична "Vega"
Зубна щітка електрична "Vega"
Vt-600b чорна №1
Vega Technologies Inc.
від 1457,56 грн
в 10 аптеках
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Зубна щітка тм "Simply care"
Зубна щітка тм "Simply care"
Середньої жорсткості з гумовими щетинками №1
ROYAUMANN CO.,LTD
від 75,91 грн
в 9 аптеках
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Зубна щітка тм "Simply care"
Зубна щітка тм "Simply care"
Набір середньої жорсткості №2
ROYAUMANN CO.,LTD
від 76,31 грн
в 9 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
Sonic hydrosonic №1
Esro AG
від 8512,46 грн
в 8 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА COLGATE SONIC POWER 360 ВСЕБІЧНЕ ЧИЩЕННЯ
ЗУБНА ЩІТКА COLGATE SONIC POWER 360 ВСЕБІЧНЕ ЧИЩЕННЯ
№1
ХИ-П Пресижин Пластик Мануфактуринг
від 170,90 грн
в 4 аптеках інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА COLGATE 360 OPTIC WHITE
ЗУБНА ЩІТКА COLGATE 360 OPTIC WHITE
№1
Colgate-Palmolive Company
від 119,93 грн
в 3 аптеках інших міст
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Зубна щітка електрична "Oral-B Pro Protect X Clean"
Зубна щітка електрична "Oral-B Pro Protect X Clean"
Блакитна №1
Braun
від 2118,30 грн
в 1 аптеці інших міст
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Зубна щітка електрична "Oral-B Pro Protect X Clean"
Зубна щітка електрична "Oral-B Pro Protect X Clean"
Чорна №1
Braun
від 2326,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
D100.413.1 тип 3710 blue sensitive clean №1
Braun
Немає в наявності
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА АКУМУЛЯТОРНА "ORAL-B VITALITY CROSS ACTION"
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА АКУМУЛЯТОРНА "ORAL-B VITALITY CROSS ACTION"
Blue №1
Braun
Немає в наявності
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
D12.513 sens №1
Braun
Немає в наявності
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B VITALITY D100 PRO 3D WHITE"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B VITALITY D100 PRO 3D WHITE"
Рожева №1
Braun
Немає в наявності
Зубна щітка електрична Сolgate 360 "деревне вугілля"
Зубна щітка електрична Сolgate 360 "деревне вугілля"
№1
Colgate-Palmolive
Немає в наявності
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