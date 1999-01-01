Київ
Електричні зубні щітки
4.1.4.2.2.
Середньої жорсткості
Косметичні засоби
04
Засоби по догляду за слизовими оболонками
4.1.
Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.4.
Зубні щітки
4.1.4.2.
Електричні зубні щітки
4.1.4.2.2.
Середньої жорсткості
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Зубна щітка тм "Simply care"
Extra clean середньої жорсткості №1
ROYAUMANN CO.,LTD
від
76,06
грн
в 148 аптеках
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Зубна щітка електрична звукова тм "Simply care oral"
Сіра №1
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
від
1347,78
грн
в 137 аптеках
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Зубна щітка електрична звукова тм "Simply care oral"
Біла №1
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
від
1399,00
грн
в 130 аптеках
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Пірот Зубна щітка
Електрична №1
Fushima
від
387,06
грн
в 29 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА EDEL+WHITE
Sonic generation 8 winner електрична №1
від
4410,00
грн
в 15 аптеках
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Зубна щітка електрична "Vega"
Vt-600w біла №1
Vega Technologies Inc.
від
1457,56
грн
в 11 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
D103.413.3 чорний №1
Braun
від
1792,70
грн
в 10 аптеках інших міст
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Зубна щітка електрична "Vega"
Vt-600b чорна №1
Vega Technologies Inc.
від
1457,56
грн
в 10 аптеках
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Зубна щітка тм "Simply care"
Середньої жорсткості з гумовими щетинками №1
ROYAUMANN CO.,LTD
від
75,91
грн
в 9 аптеках
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Зубна щітка тм "Simply care"
Набір середньої жорсткості №2
ROYAUMANN CO.,LTD
від
76,31
грн
в 9 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
Sonic hydrosonic №1
Esro AG
від
8512,46
грн
в 8 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА COLGATE SONIC POWER 360 ВСЕБІЧНЕ ЧИЩЕННЯ
№1
ХИ-П Пресижин Пластик Мануфактуринг
від
170,90
грн
в 4 аптеках інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА COLGATE 360 OPTIC WHITE
№1
Colgate-Palmolive Company
від
119,93
грн
в 3 аптеках інших міст
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Зубна щітка електрична "Oral-B Pro Protect X Clean"
Блакитна №1
Braun
від
2118,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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Зубна щітка електрична "Oral-B Pro Protect X Clean"
Чорна №1
Braun
від
2326,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
D100.413.1 тип 3710 blue sensitive clean №1
Braun
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА АКУМУЛЯТОРНА "ORAL-B VITALITY CROSS ACTION"
Blue №1
Braun
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B VITALITY"
D12.513 sens №1
Braun
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B VITALITY D100 PRO 3D WHITE"
Рожева №1
Braun
Немає в наявності
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Зубна щітка електрична Сolgate 360 "деревне вугілля"
№1
Colgate-Palmolive
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
Blue
D100.413.1 тип 3710 blue
D103.413.3
D12.513 Sens
D12.513K, Cars
Sonic Generation 8 Winner
Sonic hydrosonic
VT-600B
VT-600W
extra clean
серед. жорсткості
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Пакування
набір
типа 3709
Кількість штук в упаковці
1
2
Виробник
Braun
Colgate Sanxiao
Colgate-Palmolive
Esro AG
Fushima
HI-P (Xiamen) Precision Plastic Manufacturing
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
ROYAUMANN CO.,LTD
Vega Technologies Inc.
Аптека Гаєвського
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