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Механічні зубні щітки
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Інтердентальні
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна xs №5
від
111,76
грн
в 573 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна s №5
від
101,38
грн
в 513 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна m №5
від
112,15
грн
в 499 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна l №5
від
97,50
грн
в 430 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна xxs №5
від
124,99
грн
в 287 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ
№1
Проктер енд Гембл Україна
від
35,86
грн
в 99 аптеках
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Міжзубна щітка Beter
0.5 мм ультратонка №1
Industrias Beter S.A
від
165,00
грн
в 45 аптеках
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Міжзубні йоржики
Тм манорм №20
ВІК-А
від
48,60
грн
в 40 аптеках інших міст
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Зубна щітка President Orthodontic
№1
Betafarma
від
106,34
грн
в 33 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна m №1
від
121,56
грн
в 30 аптеках
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Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
1.1 мм №6
Laboratorios Kin
від
205,00
грн
в 27 аптеках
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Зубна щітка Gum міжзубна Travler
1312ga 0.6 мм №1
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
від
202,50
грн
в 26 аптеках інших міст
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Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
0.7 мм №6
Laboratorios Kin
від
205,00
грн
в 23 аптеках
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Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
0.6 мм №6
Laboratorios Kin
від
205,00
грн
в 15 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна s №1
від
125,70
грн
в 15 аптеках
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Міжзубні йоржики "Paro Flexi-Grip"
3 мм синій №4
від
186,45
грн
в 12 аптеках інших міст
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Зубна щітка Gum міжзубна Travler
1614g 1.6 мм №1
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
від
202,46
грн
в 11 аптеках інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна xxs №1
від
124,70
грн
в 9 аптеках
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Зубна щітка Кін (Kin)
Для зубних протезів №1
Laboratorios Kin
від
148,00
грн
в 9 аптеках
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Зубна щітка Gum міжзубна Travler
1412ga 0.9 мм №1
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
від
202,50
грн
в 9 аптеках інших міст
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ID6 M 0,7/4,0мм
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Naturwaren
ORAL-B Laboratories
ВІК-А
ДенРиКо Интернейшнл
Джонсон и Джонсон Украина
Натурпродукт-Вега
Проктер енд Гембл Україна
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
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