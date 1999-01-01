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Інтердентальні

Косметичні засоби

04Засоби по догляду за слизовими оболонками

4.1.Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.4.Зубні щітки
4.1.4.1.Механічні зубні щітки
4.1.4.1.4.Інтердентальні
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна xs №5
від 111,76 грн
в 573 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна s №5
від 101,38 грн
в 513 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна m №5
від 112,15 грн
в 499 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна l №5
від 97,50 грн
в 430 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна xxs №5
від 124,99 грн
в 287 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B 1 2 3 ЧИСТОТА СВІЖІСТЬ НАВІТЬ МІЖ ЗУБІВ
№1
Проктер енд Гембл Україна
від 35,86 грн
в 99 аптеках
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Міжзубна щітка Beter
Міжзубна щітка Beter
0.5 мм ультратонка №1
Industrias Beter S.A
від 165,00 грн
в 45 аптеках
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Міжзубні йоржики
Міжзубні йоржики
Тм манорм №20
ВІК-А
від 48,60 грн
в 40 аптеках інших міст
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Зубна щітка President Orthodontic
Зубна щітка President Orthodontic
№1
Betafarma
від 106,34 грн
в 33 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна m №1
від 121,56 грн
в 30 аптеках
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Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
1.1 мм №6
Laboratorios Kin
від 205,00 грн
в 27 аптеках
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Зубна щітка Gum міжзубна Travler
Зубна щітка Gum міжзубна Travler
1312ga 0.6 мм №1
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
від 202,50 грн
в 26 аптеках інших міст
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Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
0.7 мм №6
Laboratorios Kin
від 205,00 грн
в 23 аптеках
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Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
Щітка Kin (Кін) Interdental для міжзубних проміжків
0.6 мм №6
Laboratorios Kin
від 205,00 грн
в 15 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна s №1
від 125,70 грн
в 15 аптеках
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Міжзубні йоржики "Paro Flexi-Grip"
Міжзубні йоржики "Paro Flexi-Grip"
3 мм синій №4
від 186,45 грн
в 12 аптеках інших міст
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Зубна щітка Gum міжзубна Travler
Зубна щітка Gum міжзубна Travler
1614g 1.6 мм №1
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
від 202,46 грн
в 11 аптеках інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ"
Інтердентальна xxs №1
від 124,70 грн
в 9 аптеках
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Зубна щітка Кін (Kin)
Зубна щітка Кін (Kin)
Для зубних протезів №1
Laboratorios Kin
від 148,00 грн
в 9 аптеках
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Зубна щітка Gum міжзубна Travler
Зубна щітка Gum міжзубна Travler
1412ga 0.9 мм №1
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
від 202,50 грн
в 9 аптеках інших міст
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