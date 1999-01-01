Київ
Механічні зубні щітки
4.1.4.1.3.
Жорсткі
Косметичні засоби
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Засоби по догляду за слизовими оболонками
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Засоби для догляду за порожниною рота
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Зубні щітки
4.1.4.1.
Механічні зубні щітки
4.1.4.1.3.
Жорсткі
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Пірот Зубна щітка
Gold жорстка №1
Fushima
від
45,38
грн
в 33 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO HARD
Жорстка щетина №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
127,50
грн
в 27 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА SPLAT PROFESSIONAL WHITENING HARD/ СПЛАТ ПРОФЕШНЛ УАЙТНІНГ ЖОРСТКА
№1
Дельта Медікел
від
106,36
грн
в 25 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "DAS EXPERTEN"
Kraft жорстка для відбілювання №1
від
24,50
грн
в 12 аптеках
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ПІРОТ ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЕНЕРГІЯ
Жорстка №1
Fushima
від
45,00
грн
в 7 аптеках
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Пірот Зубна щітка Новий Баланс
Жорстка №1
Fushima
від
109,60
грн
в 7 аптеках інших міст
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Пірот Зубна щітка Спеціаліст
Екстра жорстка для протезів №1
Fushima
від
84,78
грн
в 5 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА КОМПЛЕКСНА BIOMED MINERAL
Жорстка №1
Сплат
від
102,82
грн
в 5 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO HARD SILVER
Жорстка щетина №1
Spazzolificio Piave
від
300,00
грн
в 4 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА BRILLANTE NEW WHITENING
Жорстка щетина №1
Ponzini
від
77,51
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПІРОТ ЗУБНА ЩІТКА НОВИЙ АКТИВ
45° жорстка №1
Fushima
від
133,18
грн
в 1 аптеці
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ЗУБНА ЩІТКА REACH® БІЛИЗНА ЗУБІВ
Жорстка №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "SILVER CARE"
Арт. 4358, h2o жорстка зі змінною голівкою №1
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "SILVER CARE"
Арт. 4332, system жорстка №1
Spazzolificio Piave
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА REACH CONTROL
Жорстка №1
The First Thai Brush Company
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА REACH STAY WHITE
Жорстка №1
The First Thai Brush Company
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
45°
Control
Kraft
Oxigen
Plaque Control
Prodent Carbon
gold
арт. 4332, System
арт. 4358, H2O
екстра жорстка
жорстка
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Пакування
(А-2)
Виробник
Delta Medical Promotions AG
Fushima
Ponzini
Procter & Gamble
Spazzolificio Piave
The First Thai Brush Company
Yangzhou JinXia Plastic Products & Rubber CO.
ВДС-Ступино
Главкосметика
Джонсон и Джонсон Украина
Медхауз Свис Гмбх
Сплат
ЮНИВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУПП
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