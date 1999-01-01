Київ
Механічні зубні щітки
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М'які
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ"
№1
Натурварен
від
98,78
грн
в 667 аптеках
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ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА
№1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від
119,66
грн
в 625 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE
М'яка щетина №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
104,66
грн
в 360 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO PARODONTAL
М'яка щетина №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
104,66
грн
в 323 аптеках
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ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА
№1
ГлаксоСмітКляйн
від
95,53
грн
в 318 аптеках
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СЕНСОДИН ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ М'ЯКА ЗУБНА ЩІТКА
№1
ГлаксоСмітКляйн
від
89,55
грн
в 205 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ"
№1
Натурварен
від
82,86
грн
в 168 аптеках
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Зубна щітка Meridol
1+1 м'яка №1
Колгейт-Палмолів Україна
від
155,55
грн
в 148 аптеках
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Зубна щітка Colgate Зіг-Заг Деревне вугілля
М'яка №1
Colgate Sanxiao
від
47,92
грн
в 144 аптеках
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Зубна щітка тм "Simply care"
М'яка еко з вугіллям №1
ROYAUMANN CO.,LTD
від
100,00
грн
в 138 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
Swiss s39 №1
Esro AG
від
239,96
грн
в 134 аптеках
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Зубна щітка President Sensitive
№1
Betafarma
від
123,76
грн
в 104 аптеках
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Зубна щітка Colgate Max Блиск з деревним вугіллям
М'яка №2
Колгейт-Палмолів Україна
від
98,20
грн
в 100 аптеках інших міст
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Зубна щітка комплексна Biomed Pink Salt/Рожева сіль
М'яка №1
Yangzhou JinXia Plastic Products & Rubber CO.
від
94,50
грн
в 100 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ"
35 м'яка №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
від
220,21
грн
в 90 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
S27 з монопучковою насадкою №1
Esro AG
від
178,30
грн
в 88 аптеках
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Зубна щітка Elmex sensitive
М'яка №1
Колгейт-Палмолів Україна
від
126,66
грн
в 63 аптеках
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Зубна щітка "Difas"
Pro-clinic ultra soft 5100 №1
Difas Firca Ve Plastik Sanayi Ticaret A.S
від
90,30
грн
в 60 аптеках інших міст
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Зубна щітка Beter
М'яка №1
Industrias Beter S.A
від
73,40
грн
в 59 аптеках
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Щітка зубна "Fesco Black and White Series"
Soft чорна №1
Рубелла Бьюті
від
65,76
грн
в 53 аптеках інших міст
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124MK
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40, екстра м'яка
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492МС
509MB
525MA, Compact Soft
581МВ
Aktiv
CS5460 ultra soft
Day&Night
Oxigen
Pro 5460
Pro-Clinic
Prodent Advance
Prodent Carbon
Prodent Gentle Whitening
Prodent Sensitive
Profilac FineTip з кришечкою
Profilac White
S27
S27L
S43
Schwarz
Swiss Medic
Swiss S39
Ultra Soft Duo Bathroom 2021
Ultra Soft Duo Hawall 2020
Ultrasoft
Universellen aktiv soft
Universellern soft
gold
sensitiv
soft
soft 40
М-901
арт. 4356, H2O
арт. 6378, H2O
з чорної вугільної щетиною
зелений чай
м'як.
м'яка щетина
м'якої жорсткості
спеціальна
спеціаліст
чорний чай
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Betafarma
Braun
Colgate Sanxiao
Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive Company
Coswell
Curaden International AG
Delta Medical
Difas Firca Ve Plastik Sanayi Ticaret A.S
Esro AG
Fushima
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Industrias Beter S.A
Laboratorios Kin
Ludovico Martelli S.r.L.
Naturwaren
Oral-B Laboratories
Procter & Gamble
ROYAUMANN CO.,LTD
Rubella Beauty
SkyLab
Spojene Kartakovny
The Humble Co
Yangzhou Hong Wang rubber & plastic products factory
Yangzhou JinXia Plastic Products & Rubber CO.
ЄвроКосМед
ВДС-Ступино
Главкосметика
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
ЕвроКосМед
Колгейт-Палмолив Украина
Колгейт-Палмолів Україна
Медхауз Свис Гмбх
Натурварен
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
Проктер энд Гембл Трейдинг Украина
Сплат
Стиролоптфармторг
ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
Тріса
ЮНІВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУП
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