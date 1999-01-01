Київ
Механічні зубні щітки
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М'які

Косметичні засоби

04Засоби по догляду за слизовими оболонками

4.1.Засоби для догляду за порожниною рота
4.1.4.Зубні щітки
4.1.4.1.Механічні зубні щітки
4.1.4.1.1.М'які
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ АКТИВ"
№1
Натурварен
від 98,78 грн
в 667 аптеках
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ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА
ПАРОДОНТАКС КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ЗУБНА ЩІТКА
№1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від 119,66 грн
в 625 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO SENSITIVE
М'яка щетина №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 104,66 грн
в 360 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO PARODONTAL
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO PARODONTAL
М'яка щетина №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 104,66 грн
в 323 аптеках
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ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА
№1
ГлаксоСмітКляйн
від 95,53 грн
в 318 аптеках
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СЕНСОДИН ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ М'ЯКА ЗУБНА ЩІТКА
СЕНСОДИН ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ М'ЯКА ЗУБНА ЩІТКА
№1
ГлаксоСмітКляйн
від 89,55 грн
в 205 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ"
ЗУБНА ЩІТКА "ЛАКАЛУТ СЕНСИТИВ"
№1
Натурварен
від 82,86 грн
в 168 аптеках
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Зубна щітка Meridol
Зубна щітка Meridol
1+1 м'яка №1
Колгейт-Палмолів Україна
від 155,55 грн
в 148 аптеках
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Зубна щітка Colgate Зіг-Заг Деревне вугілля
Зубна щітка Colgate Зіг-Заг Деревне вугілля
М'яка №1
Colgate Sanxiao
від 47,92 грн
в 144 аптеках
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Зубна щітка тм "Simply care"
Зубна щітка тм "Simply care"
М'яка еко з вугіллям №1
ROYAUMANN CO.,LTD
від 100,00 грн
в 138 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
Swiss s39 №1
Esro AG
від 239,96 грн
в 134 аптеках
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Зубна щітка President Sensitive
Зубна щітка President Sensitive
№1
Betafarma
від 123,76 грн
в 104 аптеках
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Зубна щітка Colgate Max Блиск з деревним вугіллям
Зубна щітка Colgate Max Блиск з деревним вугіллям
М'яка №2
Колгейт-Палмолів Україна
від 98,20 грн
в 100 аптеках інших міст
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Зубна щітка комплексна Biomed Pink Salt/Рожева сіль
Зубна щітка комплексна Biomed Pink Salt/Рожева сіль
М'яка №1
Yangzhou JinXia Plastic Products & Rubber CO.
від 94,50 грн
в 100 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO EXPERT ВСЕ В ОДНОМУ"
35 м'яка №1
Проктер енд Гембл Трейдінг Україна
від 220,21 грн
в 90 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
ЗУБНА ЩІТКА "PARO"
S27 з монопучковою насадкою №1
Esro AG
від 178,30 грн
в 88 аптеках
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Зубна щітка Elmex sensitive
Зубна щітка Elmex sensitive
М'яка №1
Колгейт-Палмолів Україна
від 126,66 грн
в 63 аптеках
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Зубна щітка "Difas"
Зубна щітка "Difas"
Pro-clinic ultra soft 5100 №1
Difas Firca Ve Plastik Sanayi Ticaret A.S
від 90,30 грн
в 60 аптеках інших міст
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Зубна щітка Beter
Зубна щітка Beter
М'яка №1
Industrias Beter S.A
від 73,40 грн
в 59 аптеках
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Щітка зубна "Fesco Black and White Series"
Щітка зубна "Fesco Black and White Series"
Soft чорна №1
Рубелла Бьюті
від 65,76 грн
в 53 аптеках інших міст
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