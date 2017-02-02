Всі аптеки України
Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засоби
3.4.2.

Додаткові засоби 3.4.2. Класифікація

APIVITA "НАТУРАЛЬНА ДИВО-ОЛІЯ" ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ 50 мл; Apivita
APIVITA "НАТУРАЛЬНА ДИВО-ОЛІЯ" ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ 50 мл Apivita
В 2 аптеках
від 684,45 грн
Ціни в аптеках
APIVITA ЖИВИЛЬНА І ВІДНОВЛЮВАЛЬНА МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ З ОЛИВОЮ ТА МЕДОМ 200 мл; Apivita
APIVITA ЖИВИЛЬНА І ВІДНОВЛЮВАЛЬНА МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ З ОЛИВОЮ ТА МЕДОМ 200 мл Apivita
В 2 аптеках інших міст
від 811,36 грн
Ціни в інших містах
APIVITA КОНДИЦІОНЕР "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" ДЛЯ ПОФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 150 мл; Apivita
APIVITA КОНДИЦІОНЕР "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" ДЛЯ ПОФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 150 мл Apivita
В 10 аптеках
від 461,10 грн
Ціни в аптеках
APIVITA КОНДИЦІОНЕР "ТОНІК" ДЛЯ ВОЛОССЯ, ЩО РІДШАЄ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 150 мл; Apivita
APIVITA КОНДИЦІОНЕР "ТОНІК" ДЛЯ ВОЛОССЯ, ЩО РІДШАЄ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ЛАВРОМ 150 мл Apivita
В 6 аптеках
від 461,10 грн
Ціни в аптеках
APIVITA ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ПРОТЕЇНОМ ЛЮПИНУ 150 мл; Apivita
APIVITA ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ З КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ОБЛІПИХИ ТА ПРОТЕЇНОМ ЛЮПИНУ 150 мл Apivita
В 5 аптеках інших міст
від 1069,54 грн
Ціни в інших містах
APIVITA МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 200 мл; Apivita
APIVITA МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ "ЗАХИСТ КОЛЬОРУ" З СОНЯШНИКОМ ТА МЕДОМ 200 мл Apivita
В 6 аптеках
від 626,46 грн
Ціни в аптеках
Complexe 5 Оздоровчий комплекс проти випадіння волосся 50 мл; П'єр Фабр Медикамент
Complexe 5 Оздоровчий комплекс проти випадіння волосся 50 мл П'єр Фабр Медикамент
В 11 аптеках
від 1454,03 грн
Ціни в аптеках
D'OLIVA ОПОЛІСКУВАЧ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ "LIMONI DI AMALFI" 200 мл; Натурварен
D'OLIVA ОПОЛІСКУВАЧ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ "LIMONI DI AMALFI" 200 мл Натурварен
Немає в наявності
GREEN COLLECTION М'ЯКА БАЛЬЗАМ-МАСКА "НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ТА ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРУ" 290 мл; Альянс Краси
GREEN COLLECTION М'ЯКА БАЛЬЗАМ-МАСКА "НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ТА ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРУ" 290 мл Альянс Краси
Немає в наявності
GREEN COLLECTION М'ЯКА БАЛЬЗАМ-МАСКА ПРОТИ ВИПАДІННЯ І ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 290 мл; Альянс Краси
GREEN COLLECTION М'ЯКА БАЛЬЗАМ-МАСКА ПРОТИ ВИПАДІННЯ І ЛАМКОСТІ ВОЛОССЯ 290 мл Альянс Краси
В 2 аптеках
від 65,35 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Hair Loss комплекс, що зміцнює для всіх типів волосся 100 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Hair Loss комплекс, що зміцнює для всіх типів волосся 100 мл Alpen Pharma AG
В 77 аптеках
від 504,00 грн
Ціни в аптеках
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ проти випадання волосся форте, 30 мл + 10 мл, 30 мл + 10 мл; Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ Проти випадання волосся форте, 30 мл + 10 мл, 30 мл + 10 мл Фарма Груп Лабораторієз
В 14 аптеках
від 138,40 грн
Ціни в аптеках
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ ріст волосся х 2, 30 мл + 10 мл, 30 мл + 10 мл; Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ Ріст волосся х 2, 30 мл + 10 мл, 30 мл + 10 мл Фарма Груп Лабораторієз
В 14 аптеках
від 138,49 грн
Ціни в аптеках
INSIGHT ЛОСЬЙОН ЗМІЦНЮЮЧИЙ ПРОТИ ВИПАДАННЯ ВОЛОС 100 мл; ELEY s.r.l.
INSIGHT ЛОСЬЙОН ЗМІЦНЮЮЧИЙ ПРОТИ ВИПАДАННЯ ВОЛОС 100 мл ELEY s.r.l.
Немає в наявності
KARMASIN ВІТАМІНІЗОВАНИЙ ТОНІК ДЛЯ ВОЛОССЯ СХИЛЬНОГО ДО ВИПАДІННЯ 100 мл; Віларус
KARMASIN ВІТАМІНІЗОВАНИЙ ТОНІК ДЛЯ ВОЛОССЯ СХИЛЬНОГО ДО ВИПАДІННЯ 100 мл Віларус
Немає в наявності
KARMASIN ВІТАМІНІЗОВАНИЙ ТОНІК ДЛЯ ОСЛАБЛЕНОГО ТА ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ 100 мл; Віларус
KARMASIN ВІТАМІНІЗОВАНИЙ ТОНІК ДЛЯ ОСЛАБЛЕНОГО ТА ПОШКОДЖЕНОГО ВОЛОССЯ 100 мл Віларус
Немає в наявності
LANIER PHYTO VEGETABLE EXTRACT HAIR LOSS PREVENTION LOTION ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ З ЕКСТРАКТАМИ РОСЛИН 10 мл, № 12; DIA Gulf Trading
LANIER PHYTO VEGETABLE EXTRACT HAIR LOSS PREVENTION LOTION ЛОСЬЙОН ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ З ЕКСТРАКТАМИ РОСЛИН 10 мл, № 12 DIA Gulf Trading
Немає в наявності
Meddis Hair Loss Program Сироватка проти випадання волосся 100 мл; Дистина Украина ООО
Meddis Hair Loss Program Сироватка проти випадання волосся 100 мл Дистина Украина ООО
Немає в наявності
PARUSAN АКТИВ-ТОНІК ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 200 мл; Натурварен
PARUSAN АКТИВ-ТОНІК ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 200 мл Натурварен
Немає в наявності
SEBOMAX HR ГЕЛЬ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОСТУ ВОЛОССЯ 8.5 мл, № 3; Biotrade Bulgaria
SEBOMAX HR ГЕЛЬ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОСТУ ВОЛОССЯ 8.5 мл, № 3 Biotrade Bulgaria
В 9 аптеках
від 1166,18 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 9