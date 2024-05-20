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АВЕН ТЕРМАЛЬНА ВОДА АЕРОЗОЛЬ 150 мл - Одеса (50317) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (4)
296,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
270,51
Економія: -12,19 грн
258,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
315,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
270,59
Економія: -12,27 грн
258,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
328,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
290,45 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
319,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (7)
335,00 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
319,90 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
319,90 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
303,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
319,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (3)
300,83 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
319,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
268,21
Економія: -9,89 грн
258,32 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
267,59
Економія: -9,27 грн
258,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
268,76
Економія: -10,44 грн
258,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
315,20 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (2)
319,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
270,02
Економія: -11,70 грн
258,32 грн