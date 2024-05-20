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AQUA MICELLAR МІЦЕЛЯРНА ВОДА серії HIRUDO DERM EXTRA DRY 500 мл - Одеса (589176) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
137,42
Економія: -10,12 грн
127,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
135,82
Економія: -22,42 грн
113,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
137,59
Економія: -11,46 грн
126,13 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
134,71
Економія: -10,92 грн
123,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
98,76
Економія: -4,45 грн
94,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
136,21
Економія: -17,87 грн
118,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
126,16
Економія: -12,28 грн
113,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
138,99
Економія: -17,92 грн
121,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
136,72
Економія: -9,42 грн
127,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
100,41 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
125,66
Економія: -14,42 грн
111,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
137,88
Економія: -12,92 грн
124,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
134,25
Економія: -10,46 грн
123,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
127,45
Економія: -16,69 грн
110,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
101,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
101,13
Економія: -4,99 грн
96,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
124,55
Економія: -13,79 грн
110,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
119,90
Економія: -19,98 грн
99,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (2)
100,70
Економія: -4,56 грн
96,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
103,80 грн