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Чаї
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ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ HIPP
ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 243,60 грн
в 579 аптеках
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ЧАЙ "З ФЕНХЕЛЮ" HIPP
ЧАЙ "З ФЕНХЕЛЮ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 224,40 грн
в 503 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
ХУМАНА ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 203,70 грн
в 434 аптеках
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ЧАЙ "З ЛІСОВИХ ЯГІД" HIPP
ЧАЙ "З ЛІСОВИХ ЯГІД" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 224,40 грн
в 368 аптеках
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ЧАЙ "З МАЛИНИ ТА ШИПШИНИ" HIPP
ЧАЙ "З МАЛИНИ ТА ШИПШИНИ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 242,70 грн
в 342 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ РОЗЧИННИЙ "СОЛОДКІ СНИ"
ХУМАНА ЧАЙ РОЗЧИННИЙ "СОЛОДКІ СНИ"
200 г з 2-х тижнів №1
Humana
від 213,89 грн
в 306 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ" НIРР
НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ" НIРР
200 г з 1 місяця №1
Хіпп Україна
від 258,70 грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З РОМАШКИ" НIРР
НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З РОМАШКИ" НIРР
200 г з 1 тижня №1
Хіпп Україна
від 258,70 грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" НIРР
НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" НIРР
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 258,70 грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ФРУКТОВИЙ ЧАЙ" НIРР
НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ФРУКТОВИЙ ЧАЙ" НIРР
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від 258,70 грн
в 283 аптеках
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ЧАЙ "З РОМАШКОЮ" HIPP
ЧАЙ "З РОМАШКОЮ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 237,86 грн
в 260 аптеках
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ЧАЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ" HIPP
ЧАЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 242,70 грн
в 198 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ - РОЗЧИННИЙ ЧАЙ ДЛЯ МАЛЮКІВ З ВІТАМІНОМ C
ХУМАНА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ - РОЗЧИННИЙ ЧАЙ ДЛЯ МАЛЮКІВ З ВІТАМІНОМ C
200 г з 8 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 194,81 грн
в 179 аптеках
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ЧАЙ "З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" HIPP
ЧАЙ "З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 224,40 грн
в 134 аптеках
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ЧАЙ "ФРУКТОВИЙ" HIPP
ЧАЙ "ФРУКТОВИЙ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 237,86 грн
в 129 аптеках
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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
Пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
від 85,17 грн
в 116 аптеках
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ЧАЙ ФРУКТОВИЙ BEBIVITA
ЧАЙ ФРУКТОВИЙ BEBIVITA
200 г №1
Хіпп Україна
від 198,70 грн
в 113 аптеках
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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
Пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
від 75,00 грн
в 105 аптеках
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ЧАЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ" HIPP
ЧАЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 224,40 грн
в 93 аптеках
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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ
БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ
200 г №1
Хіпп Україна
від 200,80 грн
в 64 аптеках
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