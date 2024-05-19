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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ пакетик 1.5 г, №20 - Київ (161805) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
96,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
96,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
96,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (6)
119,30
Економія: -28,99 грн
90,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (1)
97,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
97,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (2)
97,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
97,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
96,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
97,05 грн
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
102,99
Економія: -16,77 грн
86,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (2)
96,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
95,76 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
96,28 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -3,20 грн
103,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (2)
96,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
95,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
95,85 грн