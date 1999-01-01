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ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
243,60
грн
в 579 аптеках
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ЧАЙ "З ФЕНХЕЛЮ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
224,40
грн
в 503 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
203,70
грн
в 434 аптеках
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ЧАЙ "З ЛІСОВИХ ЯГІД" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
224,40
грн
в 368 аптеках
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ЧАЙ "З МАЛИНИ ТА ШИПШИНИ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
242,70
грн
в 342 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ РОЗЧИННИЙ "СОЛОДКІ СНИ"
200 г з 2-х тижнів №1
Humana
від
213,89
грн
в 306 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ" НIРР
200 г з 1 місяця №1
Хіпп Україна
від
258,70
грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З РОМАШКИ" НIРР
200 г з 1 тижня №1
Хіпп Україна
від
258,70
грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" НIРР
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
258,70
грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ФРУКТОВИЙ ЧАЙ" НIРР
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від
258,70
грн
в 283 аптеках
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ЧАЙ "З РОМАШКОЮ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
237,86
грн
в 260 аптеках
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ЧАЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
242,70
грн
в 198 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ ФРУКТОВИЙ - РОЗЧИННИЙ ЧАЙ ДЛЯ МАЛЮКІВ З ВІТАМІНОМ C
200 г з 8 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
194,81
грн
в 179 аптеках
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ЧАЙ "З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
224,40
грн
в 134 аптеках
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ЧАЙ "ФРУКТОВИЙ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
237,86
грн
в 129 аптеках
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BEBIVITA ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
Пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
від
85,17
грн
в 116 аптеках
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ЧАЙ ФРУКТОВИЙ BEBIVITA
200 г №1
Хіпп Україна
від
198,70
грн
в 113 аптеках
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БЕБІВІТА ФІТОЧАЙ ДИТЯЧИЙ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ
Пакетик 1.5 г №20
Хіпп Україна
від
75,00
грн
в 105 аптеках
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ЧАЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
224,40
грн
в 93 аптеках
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БЕБІВІТА ЧАЙ З ФЕНХЕЛЮ
200 г №1
Хіпп Україна
від
200,80
грн
в 64 аптеках
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чай
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НЕМЕЦКОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Хипп Украина
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