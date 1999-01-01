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Дитяче харчування

Напої

Дитяче харчування

Напої

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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
1.5 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 18,61 грн
в 658 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
0.33 л зі спеціальною пробкою №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 11,93 грн
в 657 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
0.33 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 9,78 грн
в 606 аптеках
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ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ HIPP
ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 243,60 грн
в 579 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
5 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 51,42 грн
в 546 аптеках
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ЧАЙ "З ФЕНХЕЛЮ" HIPP
ЧАЙ "З ФЕНХЕЛЮ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 224,40 грн
в 503 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
ХУМАНА ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 203,70 грн
в 434 аптеках
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ЧАЙ "З ЛІСОВИХ ЯГІД" HIPP
ЧАЙ "З ЛІСОВИХ ЯГІД" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 224,40 грн
в 368 аптеках
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Вода питна дитяча Малютка Premium
Вода питна дитяча Малютка Premium
Негазована 0.33 л зі спеціальною пробкою №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 11,29 грн
в 351 аптеці
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ЧАЙ "З МАЛИНИ ТА ШИПШИНИ" HIPP
ЧАЙ "З МАЛИНИ ТА ШИПШИНИ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 242,70 грн
в 342 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ РОЗЧИННИЙ "СОЛОДКІ СНИ"
ХУМАНА ЧАЙ РОЗЧИННИЙ "СОЛОДКІ СНИ"
200 г з 2-х тижнів №1
Humana
від 213,89 грн
в 306 аптеках
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Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
200 мл №1
від 13,62 грн
в 289 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ФРУКТОВИЙ ЧАЙ" НIРР
НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ФРУКТОВИЙ ЧАЙ" НIРР
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від 258,70 грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ" НIРР
НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ" НIРР
200 г з 1 місяця №1
Хіпп Україна
від 258,70 грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" НIРР
НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" НIРР
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 258,70 грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З РОМАШКИ" НIРР
НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З РОМАШКИ" НIРР
200 г з 1 тижня №1
Хіпп Україна
від 258,70 грн
в 283 аптеках
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Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від 15,67 грн
в 277 аптеках
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ЧАЙ "З РОМАШКОЮ" HIPP
ЧАЙ "З РОМАШКОЮ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 237,86 грн
в 260 аптеках
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Вода питна дитяча Малютка Premium
Вода питна дитяча Малютка Premium
Негазована 0.33 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 9,59 грн
в 245 аптеках
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Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл з вітаміном c №1
Вітмарк-Україна
від 13,32 грн
в 235 аптеках
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