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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
1.5 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
18,61
грн
в 658 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
0.33 л зі спеціальною пробкою №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
11,93
грн
в 657 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
0.33 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
9,78
грн
в 606 аптеках
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ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
243,60
грн
в 579 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
5 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
51,42
грн
в 546 аптеках
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ЧАЙ "З ФЕНХЕЛЮ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
224,40
грн
в 503 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
203,70
грн
в 434 аптеках
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ЧАЙ "З ЛІСОВИХ ЯГІД" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
224,40
грн
в 368 аптеках
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Вода питна дитяча Малютка Premium
Негазована 0.33 л зі спеціальною пробкою №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
11,29
грн
в 351 аптеці
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ЧАЙ "З МАЛИНИ ТА ШИПШИНИ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
242,70
грн
в 342 аптеках
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ХУМАНА ЧАЙ РОЗЧИННИЙ "СОЛОДКІ СНИ"
200 г з 2-х тижнів №1
Humana
від
213,89
грн
в 306 аптеках
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Сік яблучний відновлений освітлений стерилізований тм "Чудо-чадо" для дітей з 4 місяців
200 мл №1
від
13,62
грн
в 289 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ФРУКТОВИЙ ЧАЙ" НIРР
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від
258,70
грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЧАЙ" НIРР
200 г з 1 місяця №1
Хіпп Україна
від
258,70
грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З МЕЛІСИ ТА ЯБЛУК" НIРР
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
258,70
грн
в 283 аптеках
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НАПІЙ СУХИЙ ШВИДКОРОЗЧИННИЙ "ЧАЙ З РОМАШКИ" НIРР
200 г з 1 тижня №1
Хіпп Україна
від
258,70
грн
в 283 аптеках
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Сік виноградно-яблучний освітлений відновлений стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл №1
Вітмарк-Україна
від
15,67
грн
в 277 аптеках
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ЧАЙ "З РОМАШКОЮ" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
237,86
грн
в 260 аптеках
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Вода питна дитяча Малютка Premium
Негазована 0.33 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
9,59
грн
в 245 аптеках
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Сік персиковий з м'якоттю цукром гомогенізований стерилізований тм "Чудо-чадо"
200 мл з вітаміном c №1
Вітмарк-Україна
від
13,32
грн
в 235 аптеках
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Форма випуску
Winx Club
від 1 року
від 4 місяців
від 5 місяців
відн., освітл., пастер.
відновл., пастер.
вітамініз.
з 3 місяців
з 6 міс.
з м'якоттю
з м'якоттю, відн., пастер.
негазована
неосвітлений
освітлений
пастериз., вітамін.
сік
чай
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Пакування
0.2 л
0.5 л
0.33 л
0.95 л
1 г
1 л
1.5 л
5 л
30 г
125 мл
175 г
175 мл
200 г
200 мл
300 г
300 мл
400 г
600 г
800 г
білий 0.95 л
пакетик 1.5 г
пауч упаковка 130 мл
яблучно-виноградний 200 мл
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Кількість штук в упаковці
1
20
27
Виробник
Abbott Lab.
HIPP
Heinz Italia S.p.A.
Humana
Hyproca Nutrition B.V.
Kruger
Natur Bravo
Аника Днепр
Асоціація дитячого харчування
Ассоциация детского питания
Беллакт
Белфуд Продакшн
Вимм-Билль-Данн Украина
Витмарк-Украина
Вімм-Білль-Данн Україна
Вітмарк-Україна
Городская молочная фабрика-кухня детского питания
Ебботт Лаб.
Еко-Сфера
Еконія
Завод ХИПП-Ужгород
Завод консервний дитячого харчування
Завод консервный детского питания
Малби Беверидж
Моцарт Импорт
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
НЕМЕЦКОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Нестле Украина
Нестле Україна
Нутритек-Пенза
Оазис Груп
ПрофитЗерноМаркет
ПрофітЗерноМаркет
Сандора
Смарті Фемілі
Торговий Дім Фреш Маркет
Украинское детское питание
ФрисландКампина Юэй
Хипп Украина
Хорольський завод дитячого харчування
Хіпп Україна
Эко-Сфера
Экония
Элит Фуд
Южный консервный завод детского питания
Юнимилк
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