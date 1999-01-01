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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
1.5 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
18,61
грн
в 658 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
0.33 л зі спеціальною пробкою №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
11,93
грн
в 657 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
0.33 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
9,78
грн
в 606 аптеках
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ВОДА БУТИЛЬОВАНА "МАЛИШ" ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПИТТЯ
5 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
51,42
грн
в 546 аптеках
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Вода питна дитяча Малютка Premium
Негазована 0.33 л зі спеціальною пробкою №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
11,29
грн
в 351 аптеці
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Вода питна дитяча Малютка Premium
Негазована 0.33 л №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
9,59
грн
в 245 аптеках
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ВОДА ПИТНА DANI BABY (ДАНІ БЕБІ) ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
5 л №1
Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування
від
64,96
грн
в 159 аптеках
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ВОДА ПИТНА DANI BABY (ДАНІ БЕБІ) ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
0.5 л газована №1
від
18,92
грн
в 103 аптеках
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ВОДА ПИТНА DANI BABY (ДАНІ БЕБІ) ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
0.5 л негазована №1
від
18,93
грн
в 75 аптеках
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ВОДА ПИТНА DANI BABY (ДАНІ БЕБІ) ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
0.33 л негазована №1
Еконія
від
17,95
грн
в 66 аптеках
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ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ"
5 л негазована №1
Малбі Беверідж
від
41,96
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
негазована
Пакування
0.5 л
0.33 л
1.5 л
5 л
Виробник
Городская молочная фабрика-кухня детского питания
Малби Беверидж
Хорольський завод дитячого харчування
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