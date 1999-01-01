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НЕКТАР "НАШ СІК"
НЕКТАР "НАШ СІК"
Освітлений білий 0.95 л виноградно-яблучний №1
Завод консервний дитячого харчування
від 41,80 грн
в 78 аптеках інших міст
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Нектар тм "Смартик"
Нектар тм "Смартик"
200 мл мультифруктовий №1
Смарті Фемілі
від 17,40 грн
в 68 аптеках інших міст
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Нектар "Multifruct" з м'якоттю з цукром гомогенізований стерилізований тм "Смартик"
Нектар "Multifruct" з м'якоттю з цукром гомогенізований стерилізований тм "Смартик"
200 мл №1
Natur Bravo
від 17,95 грн
в 60 аптеках
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Нектар Gerber® яблучно-мангово-персиковий
Нектар Gerber® яблучно-мангово-персиковий
300 мл з 12 місяців №1
Нестле Україна
від 60,00 грн
в 54 аптеках
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Нектар яблучно-полуничний з м'якоттю з цукром гомогенізований стерилізований тм "Смартик"
Нектар яблучно-полуничний з м'якоттю з цукром гомогенізований стерилізований тм "Смартик"
200 мл №1
Natur Bravo
від 15,58 грн
в 36 аптеках
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Нектар Gerber® яблучно-грушевий
Нектар Gerber® яблучно-грушевий
300 мл з 12 місяців №1
Нестле Україна
від 60,00 грн
в 32 аптеках
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Нектар тм "Смартик"
Нектар тм "Смартик"
200 мл яблучно-полуничний №1
від 17,40 грн
в 31 аптеці інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
НЕКТАР "РАНОК"
1 л мультифруктовий №1
Еко-Сфера
від 36,59 грн
в 8 аптеках інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
НЕКТАР "РАНОК"
1 л яблучний №1
Еко-Сфера
від 36,59 грн
в 5 аптеках інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
НЕКТАР "РАНОК"
0.2 л мультифруктовий №1
Еко-Сфера
від 11,30 грн
в 5 аптеках інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
НЕКТАР "РАНОК"
0.2 л виноградно-яблучний №1
Еко-Сфера
від 11,01 грн
в 5 аптеках інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
НЕКТАР "РАНОК"
1 л виноградно-яблучний №1
Еко-Сфера
від 43,00 грн
в 5 аптеках інших міст
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НЕКТАР "НАШ СІК"
НЕКТАР "НАШ СІК"
0.95 л мультифруктовий №1
Завод консервний дитячого харчування
від 54,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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НЕКТАР "НАШ СІК"
НЕКТАР "НАШ СІК"
Освітлений 0.2 л яблучний №1
Завод консервний дитячого харчування
від 18,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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Нектар Gerber® яблучно-морквяний
Нектар Gerber® яблучно-морквяний
300 мл з 12 місяців №1
Нестле Україна
від 63,80 грн
в 4 аптеках
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НЕКТАР "РАНОК"
НЕКТАР "РАНОК"
0.2 л яблучний №1
Еко-Сфера
від 12,31 грн
в 4 аптеках інших міст
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НЕКТАР "НАШ СІК"
НЕКТАР "НАШ СІК"
0.95 л гранатовий №1
Завод консервний дитячого харчування
від 54,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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НЕКТАР "СОКИ УКРАЇНА"
НЕКТАР "СОКИ УКРАЇНА"
0.2 л мультивітамінний №1
Еко-Сфера
від 12,60 грн
в 3 аптеках інших міст
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НЕКТАР "СОКИ УКРАЇНА"
НЕКТАР "СОКИ УКРАЇНА"
0.2 л виноградно-яблучний №1
Еко-Сфера
від 13,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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НЕКТАР "НАШ СІК"
НЕКТАР "НАШ СІК"
0.2 л мультифруктовий №1
Завод консервний дитячого харчування
від 18,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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