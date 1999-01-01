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НЕКТАР "НАШ СІК"
Освітлений білий 0.95 л виноградно-яблучний №1
Завод консервний дитячого харчування
від
41,80
грн
в 78 аптеках інших міст
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Нектар тм "Смартик"
200 мл мультифруктовий №1
Смарті Фемілі
від
17,40
грн
в 68 аптеках інших міст
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Нектар "Multifruct" з м'якоттю з цукром гомогенізований стерилізований тм "Смартик"
200 мл №1
Natur Bravo
від
17,95
грн
в 60 аптеках
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Нектар Gerber® яблучно-мангово-персиковий
300 мл з 12 місяців №1
Нестле Україна
від
60,00
грн
в 54 аптеках
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Нектар яблучно-полуничний з м'якоттю з цукром гомогенізований стерилізований тм "Смартик"
200 мл №1
Natur Bravo
від
15,58
грн
в 36 аптеках
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Нектар Gerber® яблучно-грушевий
300 мл з 12 місяців №1
Нестле Україна
від
60,00
грн
в 32 аптеках
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Нектар тм "Смартик"
200 мл яблучно-полуничний №1
від
17,40
грн
в 31 аптеці інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
1 л мультифруктовий №1
Еко-Сфера
від
36,59
грн
в 8 аптеках інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
1 л яблучний №1
Еко-Сфера
від
36,59
грн
в 5 аптеках інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
0.2 л мультифруктовий №1
Еко-Сфера
від
11,30
грн
в 5 аптеках інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
0.2 л виноградно-яблучний №1
Еко-Сфера
від
11,01
грн
в 5 аптеках інших міст
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НЕКТАР "РАНОК"
1 л виноградно-яблучний №1
Еко-Сфера
від
43,00
грн
в 5 аптеках інших міст
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НЕКТАР "НАШ СІК"
0.95 л мультифруктовий №1
Завод консервний дитячого харчування
від
54,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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НЕКТАР "НАШ СІК"
Освітлений 0.2 л яблучний №1
Завод консервний дитячого харчування
від
18,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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Нектар Gerber® яблучно-морквяний
300 мл з 12 місяців №1
Нестле Україна
від
63,80
грн
в 4 аптеках
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НЕКТАР "РАНОК"
0.2 л яблучний №1
Еко-Сфера
від
12,31
грн
в 4 аптеках інших міст
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НЕКТАР "НАШ СІК"
0.95 л гранатовий №1
Завод консервний дитячого харчування
від
54,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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НЕКТАР "СОКИ УКРАЇНА"
0.2 л мультивітамінний №1
Еко-Сфера
від
12,60
грн
в 3 аптеках інших міст
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НЕКТАР "СОКИ УКРАЇНА"
0.2 л виноградно-яблучний №1
Еко-Сфера
від
13,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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НЕКТАР "НАШ СІК"
0.2 л мультифруктовий №1
Завод консервний дитячого харчування
від
18,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
Winx Club
від 1 року
освітлений
Пакування
0.2 л
0.5 л
0.33 л
0.95 л
1 л
200 г
200 мл
300 г
300 мл
400 г
600 г
800 г
білий 0.95 л
яблучно-виноградний 200 мл
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Виробник
Abbott Lab.
Hyproca Nutrition B.V.
Natur Bravo
Аника Днепр
Ассоциация детского питания
Белфуд Продакшн
Ебботт Лаб.
Еко-Сфера
Завод консервный детского питания
Нестле Україна
Оазис Груп
Сандора
Смарті Фемілі
ФрисландКампина Юэй
Эко-Сфера
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