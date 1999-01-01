Київ
Суміші базові сухі 12+
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Суміші базові сухі 12+
Суміші базові сухі 12+
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО MILUPA 3"
600 г №1
Нутриція Україна
від
261,20
грн
в 488 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 3 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
1000 г з 12 місяців №1
Нестле Україна
від
555,00
грн
в 391 аптеці
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 3"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г з 12 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
137,64
грн
в 374 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 3
600 г №1
Нутриція Україна
від
400,00
грн
в 368 аптеках
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ХУМАНА 3 З ПРЕБІОТИКАМИ (ГОС) СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ
Маленькі герої 500 г з 12 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
492,90
грн
в 350 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО MILUPA 4" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 18 МІСЯЦІВ
600 г №1
Нутриція Україна
від
264,80
грн
в 239 аптеках
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Суміш суха "NAN® ExpertPro HA"
800 г з 12 місяців №1
Nestle
від
695,30
грн
в 156 аптеках
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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих
400 г №1
Нестле Україна
від
488,90
грн
в 52 аптеках
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Суміш молочна дитяча суха Nutrilon 3 Profutura
800 г 12-24 місяців №1
Нутриція Україна
від
1008,20
грн
в 43 аптеках
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СУХА ПОВНОЦІННА СБАЛАНСОВАНА СУМІШ "RESOURCE JUNIOR" З АРОМАТОМ ВАНІЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 ДО 10 РОКІВ
400 г №1
Нестле Україна
від
519,60
грн
в 25 аптеках
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СУМІШ СУХА NAN SUPREME 3 LR
800 г для дітей від 12 місяців №1
Nestle Swiss
від
1195,06
грн
в 15 аптеках
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ХУМАНА 3 З ПРЕБІОТИКАМИ (ГОС) СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ
Маленькі герої 600 г №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
454,66
грн
в 7 аптеках інших міст
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування
350 г з 10 місяців №1
Хіпп Україна
від
523,89
грн
в 5 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 3"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г з 12 місяців №24
Хорольський завод дитячого харчування
від
166,30
грн
в 3 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА "РОЗЧИННЕ МОЛОЧКО ХУМАНА ДЖУНІОР" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 РОКУ І СТАРШЕ
600 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
442,47
грн
в 2 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 3
З пребіотиками 800 г (easypack) №1
Нутриція Україна
від
589,95
грн
в 1 аптеці
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ NAN 4
400 г з 14 місяців №1
Нестле Україна
від
847,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 2 ENERGY"
Банка 454 г від 1 року №1
SHS International
Немає в наявності
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО МАЛИШ ІСТРИНСЬКИЙ 3"
320 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА "РОЗЧИННЕ МОЛОЧКО ХУМАНА ДЖУНІОР" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1 РОКУ І СТАРШЕ
600 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Немає в наявності
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НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
НЕМЕЦКОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Нестле Україна
Нутриция Украина
Нутриція Україна
Хипп Украина
Хорольський завод дитячого харчування
Хіпп Україна
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