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NUTREN™ OPTIMUM/ НУТРЕН ОПТІМУМ суміш суха для дітей та дорослих 400 г, №1 - Львів (173901) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
628,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
667,71
Економія: -69,06 грн
598,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5)
677,82
Економія: -74,73 грн
603,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
639,99
Економія: -38,74 грн
601,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (3)
701,37
Економія: -97,02 грн
604,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (2)
657,90
Економія: -60,94 грн
596,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (3)
632,07
Економія: -34,76 грн
597,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
649,07
Економія: -45,75 грн
603,32 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
683,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (9)
631,97
Економія: -31,70 грн
600,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
656,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
654,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
661,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
662,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Всього: упаковка (1)
662,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сколе, вул. Данила Галицького, 7
Всього: упаковка (1)
642,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (1)
657,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
658,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
654,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
662,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
605,98
Економія: -2,69 грн
603,29 грн