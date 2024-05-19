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NAN SUPREME 2 800 г, №1 - Київ (553506) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
1385,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
1394,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
1397,96 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1403,17 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (2)
1360,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
1389,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
1307,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
1387,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
1320,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
Всього: упаковка (4)
1387,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 7-Б
Всього: упаковка (1)
1388,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
Всього: упаковка (1)
1389,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (1)
1562,50
Економія: -136,39 грн
1426,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
1400,45 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
1387,00 грн