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NAN SUPREME 1 800 г, №1 - Київ (584629) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
1389,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1398,82 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
1360,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
1236,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
1396,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
1387,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
1236,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Всього: упаковка (1)
1425,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
1401,11 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
1387,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (1)
1307,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
1556,13
Економія: -110,77 грн
1445,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
1236,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
Всього: упаковка (2)
1307,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 20
Всього: упаковка (1)
1307,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1307,90 грн