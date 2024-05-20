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HIPP ФРУКТОВЕ ПЮРЕ "ЯБЛУКО-ПОЛУНИЦЯ-БАНАН" НіРР HiPPiS 100 г з 4 місяців, №1 - Одеса (480819) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
64,56
Економія: -2,82 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
64,65
Економія: -2,91 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
64,94
Економія: -3,20 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
64,08
Економія: -2,34 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
65,85
Економія: -4,11 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
72,17
Економія: -10,48 грн
61,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
65,64
Економія: -3,90 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
64,93
Економія: -3,19 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
71,89
Економія: -5,03 грн
66,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
54,56
Економія: -7,03 грн
47,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
71,79
Економія: -7,07 грн
64,72 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
73,40
Економія: -11,16 грн
62,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
63,29
Економія: -2,73 грн
60,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
65,12
Економія: -3,38 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
64,92
Економія: -3,18 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
63,86
Економія: -2,12 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
65,44
Економія: -3,70 грн
61,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
65,09
Економія: -3,35 грн
61,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
73,72
Економія: -9,55 грн
64,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
65,06
Економія: -3,32 грн
61,74 грн