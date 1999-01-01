Київ
Пюре м'ясні з овочами/рисом/спагетті
Пюре м'ясні з овочами та рисом/спагетті
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Пюре м'ясні з овочами/рисом/спагетті
Пюре м'ясні з овочами та рисом/спагетті
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СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З КУРЧАМ" MILUPA
200 г з 7 місяців №1
Danone
від
45,89
грн
в 482 аптеках
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Пюре овочево-рибне "Томати, риба та рис" Milupa
200 г з 8 місяців №1
Нутриція Україна
від
65,20
грн
в 341 аптеці
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СУП-ПЮРЕ "ОВОЧЕВИЙ СУП З ТЕЛЯТИНОЮ" MILUPA
З рисом і морквою 200 г з 7 місяців №1
Danone
від
52,86
грн
в 139 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З РИСОМ ТА ТЕЛЯТИНОЮ" "HIPP"
220 г з 8 місяців №1
Хіпп Україна
від
89,86
грн
в 27 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
190 г індичка з гарбузом і рисом №1
Hame
від
42,71
грн
в 27 аптеках інших міст
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Пюре індичка з запеченими овочами та рисом тм "Hamanek"
190 г з 4 місяців №1
Hame
від
82,00
грн
в 19 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "БРОКОЛІ ТА РИС З КРОЛИКОМ" "HIPP"
220 г з 8 місяців №1
Хіпп Україна
від
130,20
грн
в 7 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З РИСОМ ТА ІНДИЧКОЮ" "HIPP"
220 г з 12 місяців №1
Хіпп Україна
від
84,35
грн
в 6 аптеках інших міст
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ПЮРЕ ЗЛАКОВО-М'ЯСНЕ "РАГУ З ІНДИЧКИ З РИСОМ" "GERBER"
Велика 190 г для дітей з 12 міс. №1
Нестле Україна
від
83,16
грн
в 6 аптеках
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ПЮРЕ "ЛАСОЩІ ПО-ІТАЛІЙСЬКИ"
200 г №1
Nestle
від
88,55
грн
в 4 аптеках інших міст
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "МОРКВЯНЕ ПЮРЕ ТА РИС З ІНДИЧКОЮ" "HIPP"
220 г з 8 місяців №1
Хіпп Україна
від
51,00
грн
в 2 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HАМЕ"
190 г індичка з овочами та рисом №1
від
82,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПЮРЕ ЗЛАКОВО-М'ЯСНЕ "ОБІД ПО-ІТАЛІЙСЬКИ" "GERBER"
Велика 190 г для дітей з 10 міс. №1
Нестле Україна
від
102,93
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ЗІ ШМАТОЧКАМИ "РАГУ З ІНДИЧКИ З РИСОМ" тм "Gerber"
200 г з 12 місяців №1
Нестле Україна
від
100,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ІНДИЧКА З ОВОЧАМИ ТА РИСОМ" торгової марки "HAME"
190 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
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Пюре м'ясо-овочеве "Індичка з брокколі, сметаною та рисом" тм "Nutrino"
Банка скляна 190 г №1
БАРОН ГРУП УКРАЇНА
Немає в наявності
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "СПАГЕТІ З КУРЧАМ" тм "Gerber"
125 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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СПАГЕТТІ З ТОМАТНИМ СОУСОМ ТА МОЦАРЕЛОЮ тм "GERBER"
190 г №1
Nestle Swiss
Немає в наявності
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Форма випуску
велика
Пакування
125 г
190 г
200 г
220 г
банка скляна 190 г
з рисом і морквою 200 г
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