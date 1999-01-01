Київ
Пюре м'ясні з овочами/рисом/спагетті
Пюре м'ясні з овочами
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
Пюре м'ясні з овочами/рисом/спагетті
Пюре м'ясні з овочами
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ "ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" MILUPA
200 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
71,40
грн
в 462 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ТЕЛЯТИНОЮ" "GERBER"
130 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
56,00
грн
в 311 аптеці
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ПЮРЕ ДИТЯЧЕ ОВОЧЕ-М'ЯСНЕ ГАРБУЗ З МОРКВОЮ, КАРТОПЛЕЮ І КУРЧАМ MILUPA
200 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від
59,20
грн
в 273 аптеках
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ПЮРЕ ОВОЧЕВО-М'ЯСНЕ ПРОТЕРТЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З КРОЛИКОМ" "GERBER"
130 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
56,00
грн
в 193 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "НІЖНІ ОВОЧІ З ІНДИЧКОЮ" "HIPP"
125 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
63,19
грн
в 63 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "КРОЛИК В КАРТОПЛЯНОМУ ПЮРЕ" "HIPP"
190 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
82,95
грн
в 56 аптеках
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ПЮРЕ РИБО-ОВОЧЕВЕ "МОРКВА ТА КАРТОПЛЯ З ЛОСОСЕМ" "HIPP"
190 г з 8 місяців №1
Хіпп Україна
від
90,60
грн
в 24 аптеках
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ПЮРЕ М'ЯСО-ОВОЧЕВЕ "ГАРБУЗ ТА КАРТОПЛЯ З ІНДИЧКОЮ" HIPP
190 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
90,60
грн
в 22 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
190 г телятина з брокколі і картопляним пюре №1
Hame
від
50,91
грн
в 21 аптеці інших міст
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Пюре телятина з овочами тм "Hamanek"
190 г з 5 місяців №1
Hame
від
82,00
грн
в 20 аптеках
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СУП-ПЮРЕ "УКРАЇНСЬКИЙ БОРЩ" MILUPA
З яловичиною 200 г з 8 місяців №1
Danone
від
55,40
грн
в 15 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
190 г кролик зі шпинатом та картоплею №1
Hame
від
82,93
грн
в 12 аптеках
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ПЮРЕ НА ОВОЧЕВО-М’ЯСНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ (КОНСЕРВИ) тм "HAMANEK"
190 г ягня з морк. і картоф. пюре №1
Hame
від
82,99
грн
в 9 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" овочеве асорті з індички гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Банка скляна 100 г №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
34,27
грн
в 9 аптеках
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Пюре тм "Elfik Magic" овочеве асорті з курки гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
Банка скляна 100 г №1
Торговий Дім Фреш Маркет
від
30,00
грн
в 9 аптеках
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Пюре тм "Малятко" овочі з куркою
Пауч упаковка 90 г з 6 місяців №1
Еконія
від
76,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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Пюре тм "Карапуз" овочеве асорті з індичкою для дитячого харчування гомогенізоване стерилізоване
125 г з 6 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від
38,17
грн
в 6 аптеках інших міст
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ПЮРЕ РИБО-ОВОЧЕВЕ "ОВОЧІ ТА ЛАПША З ТРІСКОЮ" "HIPP"
220 г з 8 місяців №1
Хіпп Україна
від
90,99
грн
в 5 аптеках
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Пюре тм "Карапуз" овочеве асорті з куркою гомогенізоване для дитячого харчування стерилізоване
125 г з 6 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
від
38,17
грн
в 3 аптеках
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Пюре тм "Малятко" овочі з тріскою
Пауч упаковка 90 г з 8 місяців №1
Еконія
від
78,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Hame
Ассоциация детского питания
БАРОН ГРУП УКРАИНА
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Нутриция Украина
Торговий Дім Фреш Маркет
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