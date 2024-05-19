Антиглист капсули 0,4 г, №30 - Київ (240625) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
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Київ, просп. Гузара Любомира, 28
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека низьких цін
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Київ, просп. Григоренка Петра, 28
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
В інших містах:
Альго-фарм
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
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Фастів, вул. Соборна, 47
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Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Аптека шар@
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Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Подорожник
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Сміла, пров. Шевченка Тараса, 1-А
Аптека низьких цін
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Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
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Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
Подорожник
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Дніпро, вул. Калинова, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Аптека бам
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Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А