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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ капсули 750 мг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (43839) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
347,15
Економія: -33,74 грн
313,41 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
353,98
Економія: -32,58 грн
321,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
338,68
Економія: -30,02 грн
308,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
297,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
298,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
331,64
Економія: -31,44 грн
300,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Олександрія, просп. Соборний, 93
Всього: упаковка (1)
298,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
293,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 72
Всього: упаковка (1)
352,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (1)
291,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (2)
345,79
Економія: -30,25 грн
315,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (2)
291,50 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
344,00
Економія: -10,32 грн
333,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
293,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (1)
292,96 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
441,10
Економія: -107,14 грн
333,96 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
455,50
Економія: -110,60 грн
344,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
292,54 грн