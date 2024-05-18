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L-АРГІНІН капсули, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (94307) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: капсули (30)
137,99
Економія: -22,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: капсули (40)
134,99
Економія: -19,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
158,50
Економія: -42,94 грн
115,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
130,99
Економія: -15,43 грн
115,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: капсули (30)
137,44
Економія: -15,11 грн
122,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: капсули (40)
133,44
Економія: -11,06 грн
122,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
139,76
Економія: -12,24 грн
127,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: капсули (3)
114,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (1)
130,99
Економія: -15,43 грн
115,56 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
131,27
Економія: -4,77 грн
126,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
135,07
Економія: -5,57 грн
129,50 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: капсули (40)
136,50
Економія: -20,94 грн
115,56 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
145,00
Економія: -22,00 грн
123,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
114,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
148,51
Економія: -27,88 грн
120,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (2)
146,50
Економія: -30,94 грн
115,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
136,99
Економія: -21,43 грн
115,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (2)
139,99
Економія: -24,43 грн
115,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
136,84
Економія: -15,22 грн
121,62 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (1)
145,00
Економія: -22,00 грн
123,00 грн