Київ
ІНШІ ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V10X A

Сполуки йоду (131I)

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V10ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V10XІНШІ ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V10X AСполуки йоду (131I)
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Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Розчин для ін'єкцій 1000 мбк флакон 10 мл №1
Національний центр ядерних досліджень
Немає в наявності
Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Розчин для ін'єкцій 4000 мбк флакон 10 мл №1
Національний центр ядерних досліджень
Немає в наявності
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