Київ
ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V10X
ІНШІ ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V10
ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V10X
ІНШІ ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V10X A
Сполуки йоду (131I)
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Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Розчин для ін'єкцій 1000 мбк флакон 10 мл №1
Національний центр ядерних досліджень
Немає в наявності
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Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Розчин для ін'єкцій 4000 мбк флакон 10 мл №1
Національний центр ядерних досліджень
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс. тверд.
р-н д/ін.
Дозування
1000 мБк
4000 мБк
Пакування
фл. 10 мл
фл. п/е
Виробник
Национальный центр ядерных исследований
Національний центр ядерних досліджень
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